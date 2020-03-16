 

Переговоры с участием РФ по безопасности на Кавказе перенесены из-за коронавируса

16.03.2020, 18:36, Новости дня

Запланированный на 31 марта – 1 апреля очередной раунд проводимых после войны 2008 года Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщил журналистам в понедельник полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования, глава югоосетинской делегации на Женевских встречах Мурат Джиоев, сопредседатели данного формата от ЕС, ОБСЕ и ООН проинформировали стороны о переносе встречи, новая дата пока не определена.

Источники в Тбилиси также подтверждают перенос переговоров «ориентировочно до лета».

В дискуссиях в Женеве также принимают участие РФ и США. Это единственная переговорная площадка между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром ее стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.



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