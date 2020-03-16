Московские рестораны пообещали не закрываться из-за коронавируса

16.03.2020, 18:36, Новости дня

Рестораны Москвы не будут закрываться из-за коронавируса, указ мэра столицы Сергея Собянина распространяется лишь на развлекательные мероприятия, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«В указе написано, что это относится к развлекательным, досуговым учреждениям. Ресторанов пока это не касается», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, до 10 апреля в Москве запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

Также в указе мэра говорится о закрытии в столице общеобразовательных школ, спортивных школ и учреждений дополнительного образования с 21 марта до 12 апреля, а всех работодателей Москвы обязали измерять температуру тела работников и временно отстранять тех, у кого она повышена. Кроме того, в наземном транспорте Москвы отменили продажу билетов водителями.