 

Зеленский поручил остановить на Украине работу метро и межгородское сообщение

16.03.2020, 18:36, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил с 18 марта с 13.00 мск прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны, а также закрыть метро, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Министерству инфраструктуры с 12.00 (13.00 мск) 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное пассажирское сообщение. Запретить работу метрополитенов. Городские перемещения могут совершаться в режиме до 10 человек в маршрутном такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая», – передает его заявление РИА «Новости».

Он также попросил минфин страны провести переговоры с МВФ и другими партерами, чтобы получить финансовую поддержку для преодоления последствий коронавируса.

Кроме того, от правительства Зеленский потребовал ввести со вторника режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 17 марта в столице Украины ужесточают ограничительные меры из-за коронавируса, в столице будут работать только АЗС, продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки. Также в городе максимально ограничивается передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины.

В субботу Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с распространением коронавируса. До этого на Украине зарегистрировали первую смерть от коронавируса.



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