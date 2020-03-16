Здоровье дороже: Наоми Кэмпбелл выбросила пончо от Burberry за 4000 долларов, чтобы не заразиться коронавирусом

16.03.2020, 18:35, Разное

На просторах интернета 49-летнюю супермодель Наоми Кэмпбелл уже называют неофициальным амбассадором коронавируса. Она так была обеспокоена эпидемиологической ситуацией в мире, что сменила элегантные наряды на защитный костюм, в котором ее даже узнать сложно. В таком виде на прошлой неделе Кэмпбелл была сфотографирована в аэропорту Лос-Анджелеса. Кроме того, Наоми призналась, что протирала антибактериальными салфетками в салоне самолета все детали, до которых могла коснуться, – кресла, спинку впереди стоящего кресла, экран, стены и столики.

Но, как выяснилось сегодня, в вопросах “самозащиты” она пошла еще дальше. После того самого перелета Наоми появилась в аэропорту точки назначения, как мы знаем, в защитном костюме, маске, резиновых перчатках, а также – в пончо от Burberry стоимостью 4190 долларов. Певица Азилия Бэнкс, правда, спутала его с пледом и выразила свои опасения в комментариях под снимками папарацци:

Боже мой, я надеюсь, это не самолетный плед, а твоя накидка. Авиакомпании не всегда стирают и дезинфицируют их после рейса.

Ответ Наоми не заставил себя ждать:

Это мой. И он уже в мусорке.

Наоми в пончо от Burberry

Сегодня Наоми также опубликовала развернутый пост, в котором рассказала о том, как карантин позволил ей вспомнить о простых радостях. По ее словам, она испытывает настоящее удовольствие от прогулок с крестным сыном по безлюдной набережной, уборки дома и прослушивания музыки:

Воскресное настроение: сегодня я провела несколько часов с моим крестным сыном, просто гуляя по пирсу. Я не могу вспомнить, когда в последний раз я шла по Нью-Йорку, не думая о том, где мне нужно быть через 30 минут. Но сегодня было безмятежно и ясно, не надо было никуда лететь, можно просто идти и дышать. На фоне трудностей, с которыми мы сталкиваемся сейчас, мне показалось, что Мать Природа пробуждается в хорошем смысле этого слова.

На прошлой неделе, когда я впервые подумала, что стоит остаться в одном городе, не путешествовать и сократить общение, я начала нервничать и беспокоиться, честно скажу. Я пока пытаюсь понять, как я могу приостановить свои дела и просто побыть некоторое время дома.

Последние несколько дней я провела в изоляции, дома с любимыми. Я готовила, убиралась, разговаривала только по телефону, ходила за продуктами, сидела в интернете, спала, слушала музыку и гуляла. Изо дня в день я радуюсь простым вещам и получаю удовольствие от этих мелочей. Мы должны научиться находить прекрасное в каждом моменте.

Я ни в коем случае не в восторге от этого сценария, но я уверена, что подобная пауза и возможность порефлексировать полезна. Надеюсь, вы все останетесь сильными, сплоченными и позитивными настолько, насколько можете. Держитесь, мы пройдем через это. С любовью, Наоми.

Наоми с крестником

Отметим, что быстро распространяющаяся пандемия коронавируса продолжает принимать устрашающий размах. Знаменитости по всему миру призывают не поддаваться панике и не забывать о мерах безопасности: мыть руки, носить маски и перчатки. Правда, видеоинструкцию по мытью рук Хью Джекмана подписчики не оценили.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил поддержать свою заболевшую вирусом супругу Софи Грегуар и выдержать 14-дневный карантин, несмотря на плотный график встреч. Коронавирусом COVID-19 заразились Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, футболист, играющий вместе с Криштиану Роналду за “Ювентус”, Даниэль Ругани. Криштиану поместил себя на карантин и решил закрыть свои отели в Португалии. Две гостиницы Pestana CR7 – на живописном острове Мадейра и в историческом центре Лиссабона – по распоряжению футболиста будут переоборудованы в больницы для зараженных COVID-19. Сегодня же стало известно, что заболевание обнаружили у актрисы Ольги Куриленко, которая живет сейчас в Лондоне.

О том, как знаменитости – Серена Уильямс, Иванка Трамп и другие – реагируют на распространение вируса, можно почитать тут.