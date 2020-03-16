Любовь без границ: принцесса Норвегии Марта-Луиза устроила сюрприз бойфренду-шаману

16.03.2020, 18:35, Разное

С конца декабря о принцессе Марте-Луизе не было никаких новостей: после того как накануне католического Рождества ее экс-супруг Ари Бен покончил с собой, она и их дочери пропали со всех радаров СМИ. Но Марта-Луиза продолжает жить дальше, найдя тихую гавань в отношениях со своим новым партнером – американским целителем Шаманом Дуреком. С понедельника, 16 марта, Норвегия официально закрыла свои границы, однако принцесса успела слетать на пару дней к своему возлюбленному на родину – в США. О романтичном поступке Марты-Луизы Дурек рассказал на своей странице в Instagram, сравнив его со сценой из “Титаника”, в которой Роуз (в исполнении Кейт Уинслет) говорит: “Если ты прыгнешь – я прыгну”.

Любовь – это больше, чем слова, это действие, заявление. Этот мир, как мы знаем, нуждается в любви, особенно сейчас. Меньше ненависти, меньше осуждения и больше любви, пожалуйста. Моя любовь @princessmarthalouise без предупреждения появилась на пороге моего дома, прежде чем ее страну закрыли на карантин. Она буквально пересекла весь мир, чтобы увидеть меня, пока не отменили самолеты. Просто увидеть меня, пока это было возможно, и пусть это было всего на два дня. Это были лучшие 2 дня в моей жизни и в жизни моей семьи. Она так удивила меня, что я расплакался, как ребенок, от такой любви ко мне.

Я знаю, что эта женщина любит меня так же сильно, как и я ее. Люблю тебя, моя милая Марта. Ты удивительная, красивая, могущественная, мудрая женщина, которая делает меня лучшим мужчиной. Ты прыгнешь – я прыгну.

Принцесса Марта-Луиза и Шаман Дурек

Напомним, с мая прошлого года мировая пресса обсуждала новый роман норвежской принцессы Марты-Луизы. Если раньше она ничем не выделялась из ряда других монархов, исправно выполняла королевские обязательства, была замужем и воспитывала троих детей, то после развода ее имя стало регулярно появляться в СМИ по самым необычным поводам: то она открывала “школу Ангелов”, то анонсировала старт своих лекций о паранормальных способностях… Но все же новость о ее отношениях с голливудским шаманом, который 8 лет до этого был в отношениях с мужчиной, превзошла все остальные. Избранник принцессы занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всей стране лекции по различным нетрадиционным практикам. Его хорошая знакомая Гвинет Пэлтроу разместила на своем сайте Goop статью о его уникальных способностях, которые передались ему от родителей – отца афро-гаитянина и матери индийско-норвежского происхождения. Они были адвентистами седьмого дня и потомственными спиритуалистами. Правда, его книгу запретили на территории Норвегии и признали “антинаучной”.

Принцесса Марта-Луиза и Шаман Дурек на рождественской службе (25 декабря 2019 года)

СМИ также было очень интересно, как к выбору возлюбленного отнесется семья принцессы. В августе папарацци впервые засняли Шамана Дурека во время отдыха вместе с Мартой-Луизой на катере близ поместья короля Харальда и королевы Сони. После этого стало очевидно, что выбор дочери королевская чета, если и не полностью одобряет, то точно не отрицает.