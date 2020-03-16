Сибирячка, похудевшая на центнер с 350 килограммов, начинает новую жизнь

16.03.2020, 18:32, Новости дня

"Прямой эфир" решил помочь 56-летней Любови Нурдиновой из Тюмени. Женщина, вес которой достигал 350 килограммов, была прикована к постели и не выходила из дома 18 лет.

От нее отвернулись сестра-двойняшка, старший сын и племянники. Заботится о матери только ее 24-летний сын Алексей.

Благодаря стараниям программы и лично Андрея Малахова женщину удалось устроить в медучерждение – за нее взялся доктор медицинских наук, хирург Казбек Аутлев.

Он сообщил, что за месяц его пациентка скинула сто килограммов и при помощи ходунков уже смогла выйти в коридор больницы.

Правда, признается врач, которому помогают врачи, санитары и волонтеры, за это время сам потерял килограммов десять. Поначалу пациентка была озлоблена и отказывалась от всего.

Теперь же, после того, как она смогла сделать первые шаги впервые за долгие годы, Любовь Михайловна почувствовала уверенность в себе и поблагодарила тех, кто ей помогает вернуться к нормальной жизни.

Изменения произошли и в жизни ее младшего сына: в предыдущей программе о ее матери Алексея увидела девушка, которая всей душой прониклась к молодому человеку, столь преданно заботящемуся о своей матери.

Кто сделал для пациентки ходунки? Что говорит врач о состоянии Нурдиновой и перспективах ее выздоровления? Какие позитивные изменения произошли за это время в жизни ее младшего сына, и от какого подарка отказалась Любовь Михайловна?

Подробности спасения самой тяжелой женщины – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".