 

Мнение: Конспиралогия короны

16.03.2020, 18:32, Разное

 К сегодняшнему дню есть несколько теорий о том, кто придумал коронавирус и зачем. Сторонники этих теорий считают, что мы имеем дело не с природным явлением (кто-то съел не ту мышь или потрахался не с той зеленой макакой), а с сознательным действием злоумышленников.
 Есть китайская, американская, российская теории, а также глобального правительства и защитников окружающей среды.
 Начну с Китая.

– китайцы готовили биологическое оружие в лаборатории недалеко от Уханя, это оружие сбежало в результате несчастного случая и мы имеем пандемию;
– китайцы сознательно готовили ответ Трампу – заразу, которая поражает пожилых людей, но зараза сбежала туда, где не планировали, имеем пандемию;
– китайцы готовили вакцину против птичьей/свинячей лихорадки, недоработка сбежала из лаборатории – имеем пандемию…
 Когда имеешь дело с коммунистическим режимом, то всё возможно, но все равно должна быть какая-то логика.
 Если готовишь бактериологическое оружие, то оно должно в первую очередь поражать главную живую силу противника – молодых и здоровых, а не старых и больных. Плюс всегда в параллель готовишь вакцину.
 Если хотели дать по рогам американским старикам или готовили вакцину для других болезней и черт случайно выскочил из клетки, то совершенно непонятна бездеятельность Пекина в первые же дни начала эпидемии – никто никогда не обвинял коммунистический режим в том, что он не может тихо и спокойно отправить пару сотен тысяч нежелательных (оппозиционеров, сторонников фалун гонг или зараженных) в свой китайский Гулаг….
 Американская версия.
– Трамп придумал и запустил вирус в Китае, чтобы наказать Пекин за торговый дисбаланс и подрезать ноги конкуренту. Возможно? Если не обращать внимания на мыслительные способности Трампа, то проблема опять с логикой – выпуская вирус надо иметь прививки против него и не ждать с закрытием границ по два месяца….
 Российская версия.
 Насолить обоим полюсам (США и Китаю) так, чтобы они вспомнили и о могучем Советском Союзе, пардон, его приемнике. Заодно всыпать и старушке-Европе за всякие санкции. Есть что-то правдивое (как во всех теориях конспирологов), но логичнее это было делать после всеобщего одобрения поправок, а не до, плюс тогда становится невнятным кипёж с нефтью…
 Глобальная теория.
 Правительство сионских мудрецов, заседающее в Альпах решило прибрать к рукам ещё больше активов, наказать тех, кто полез без спроса в лидеры, и уменьшить давление на почву.
 Вирус в данном случае самый непредсказуемый вариант, мало того, что он обесценивает активы по всему миру, он может начать убивать даже тех, кого вы хотите любить и лелеять и передать бразды правления.
 То ли дело Чернобыль в Ухане, или стратегически расположенное цунами или просто хорошая война между турками и китайцами?
 Теория охраны окружающей среды.
 Вот здесь, я думаю, мы попадаем почти в точку.
 Эти шведские недоучки, с целью сокращения промышленного производства, уменьшения употребления нефти и газа, выбросов СО2 в атмосферу и глобализации  выпустили коронавирус на головы неподозревающего потребителя.
 Проблема заключается в том, что эти греты школ не заканчивали и что такое вирус понятия не имеют….
 Проще говоря – мойте тщательно руки и меньше придумывайте теорий.
 Как сказал один старый еврей – и это пройдет.

Источник: Теория элит



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