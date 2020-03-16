СМИ: китайские авиаперевозчики сократят число международных рейсов

16.03.2020, 18:31, Новости дня

Китайские авиаперевозчики, в том числе Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines, планируют сократить количество международных рейсов в рамках усилий по борьбе с эпидемией нового коронавируса, сообщила в понедельник газета Global Times со ссылкой на неназванные источники.

Китайская авиационная отрасль попала в число наиболее сильно пострадавших в результате эпидемии на фоне ограничений поездок в другие страны, вводимых властями в целях сдержать распространение вируса, и отмены рейсов авиакомпаниями в связи с падением спроса.

Как заявило на прошлой неделе Управление гражданской авиации КНР, китайские авиакомпании в феврале потеряли в общей сложности 20,96 миллиарда юаней (2,99 миллиарда долларов).