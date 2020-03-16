Конституционный суд РФ одобрил поправки к конституции

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16.03.2020, 18:31, Новости дня

Конституционный суд Российской Федерации в понедельник одобрил закон о внесении в основной закон страны поправок, которые позволят президенту Владимиру Путину остаться у власти еще на 16 лет.

Поправки также должны будут получить одобрение избирателей по итогам национального референдума, который намечен на 22 апреля. Суд принял решение спустя два дня после того, как закон подписал Путин.

В соответствии с действующим законодательством, Путин не может выдвигаться на очередной президентский срок в 2024 году, однако поправки предполагают обнуление его сроков и позволяют баллотироваться еще на два шестилетних срока. Путин находится у власти с 2000 года.

Другие поправки предполагают дальнейшее укрепление президентской власти и устанавливают приоритет российского законодательства над международными нормами, что отражает недовольство Кремля решениями Европейского суда по правам человека и иных международных органов.

Поправки также предусматривают запрет на однополые браки и провозглашают веру в Бога одной из традиционных российских ценностей.



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