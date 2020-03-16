Путин присвоил своему другу Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство моста в Крым

16.03.2020, 18:28, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда своему другу детства, миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Бизнесмен получил награду за “особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста”, — ​следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации. Герой труда — вторая по статусу награда России после Героя Российской Федерации.

Вместе с медалью из золота весом 15,25 грамма Ротенберг получит существенные льготы. Он будет получать ежемесячное пособие в размере 35 тысяч рублей, повышенную на 50% пенсию за выслугу лет, получит право на первоочередное бесплатное обслуживание в поликлинике, внеочередную бесплатную госпитализацию и лечение, а также сможет не платить коммунальные услуги.

Аркадий Ротенберг знаком с Путиным с детства — вместе с ним и братом Борисом они ходили в одну секцию по дзюдо. Борис Ротенберг в 2019 году также был награжден — орденом Александра Невского “за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность”.

По версии Forbes, братья Ротенберги последние четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России. В 2018 году журнал оценил их состояние в $4,85 млрд. В списке Forbes фигурируют Аркадий Ротенберг (состояние $2,5 млрд), Борис ($1,2 млрд), а также дети Аркадия – Игорь ($800 млн) и Лилия ($300 млн). В 2016 году журнал Forbes назвал Аркадия Ротенберга “королем госзаказа” – тогда его фирмы без конкурса освоили 555,5 млрд рублей.

Генподрядчиком стройки моста в Крым была компания “Стройгазмонтаж”, которая до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу, а субподрядчиком — компания “Мостотрест”. Ее крупнейшим акционером до 2015 года была компания Marc O’Polo Investments, принадлежавшая на 68,45% сыну Аркадия Ротенберга Игорю. Источник Forbes утверждал, что семья Ротенбергов сохранила контроль над “Мостотрестом” и после продажи.

О необходимости построить мост через Керченский пролив Путин заявил сразу же после аннексии Крыма у Украины – в марте 2014 года. В январе 2015 года было подписано распоряжение о назначении генподрядчиком моста предприятия “Стройгазмонтаж” и был утвержден проект 19-километрового сооружения через косу Тузла с двумя полосами движения в каждую сторону и двумя железнодорожными путями. Несмотря на то, что с мостом было связано много скандалов с невыплатой зарплат рабочим, сооружение было открыто лично Путиным в мае 2018 года.

Аркадий Ротенберг после аннексии Крыма был внесен в санкционные списки в США и Евросоюзе как лицо, близкое к Владимиру Путину, а после начала строительства моста в Крым принадлежащие ему компании также попали под санкции.