Новый китайский смартфон Oukitel WP6 получил аккумулятор на 10 000 мАч

16.03.2020, 18:27, Разное

Уже через несколько дней на рынке дебютирует смартфон WP6 от компании Oukitel. На данный момент инсайдеры собрали практически всю информацию о гаджете. Главной особенностью устройства является мощная батарея на 10 тысяч мАч.

Аппаратной основой смартфона является 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70, а количество оперативной и постоянной памяти составит 6 и 128 Гб. Кроме того, девайс оснащен 6,3-дюймовым экраном и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, разрешение дисплея – 2340 х 1080 точек, также есть и защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 толщиной 1,1 мм. Благодаря мощному аккумулятору аппарат способен функционировать месяц в режиме ожидания и около 45 часов в режиме разговора. Oukitel WP6 получит степень защиты IP68.

Что касается камер, то основная имеет датчик на 48 Мп, разрешение фронтальной камеры – 16 Мп, а вот дактилоскопический сканер расположится на правой панели. О стоимости смартфона станет известно уже 20 марта – в день официального выхода Oukitel WP6.