 

В Минсельхозе оценили ситуацию на продовольственном рынке России

16.03.2020, 18:27, Разное

Представители министерства сельского хозяйства в РФ заявили об отсутствии колебания цен на крупы, макароны и консервы. Глава ведомства Дмитрий Патрушев во время оперативного совещания заявил, что на сегодняшний день каких-либо проблем на государственном агропродовольственном рынке не наблюдается, а запаса продовольствий хватит не менее чем на 2 месяца.
«Главы региональных органов АПК подтвердили отсутствие больших ценовых колебаний, особенно, в продуктовом сегменте», – отметил министр. Чиновник получил представителям регионов в течение 1,5 недель ежедневно осуществлять мониторинг цен и объемов продовольствия в торговых сетях. В скором времени региональные власти должны предоставить отчет, в котором предложат план по наращиванию объема сельскохозяйственного производства.

Напомним, подобная ситуация связана не только с пандемией коронавируса, но и с провальными переговорами стран-участниц ОПЕК+. Это привело к снижению стоимости нефти, курс рубля также снизился, равно как и цена акций российских компаний.



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