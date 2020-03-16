 

Первый канал стал снимать программы без зрителей из-за пандемии коронавируса

16.03.2020, 18:27, Разное

Администрация Первого канала изменили правила съемок программ из-за распространения коронавируса. С 16 марта телепередачи станут записывать без публики.
Перемены затронут программы «Жить здорово», «Вечерний Ургант», «Здоровье» и другие. Вопреки тому, что зрители во время телешоу – это необходимая часть съемок, администрация проектов волнуются за здоровье людей из-за вируса.

Подобную меру могут назначить и на телеканалах ВГТРК, где происходят обсуждения возможности съемок без зрителей. Ток-шоу НТВ также отказываются от аудитории или намного сокращают ее.

Напомним, в РФ зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. В Москве разработали меры для борьбы с расширением опасной инфекции.



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