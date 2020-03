Председатель Еврокомиссии предложила запретить въезд в ЕС на 30 дней

16.03.2020, 18:26, Новости дня

16 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен предложила ограничить въезд в страны Евросоюза для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом она рассказала в видеообращении в Twitter.

Председатель Европейской комиссии сообщила, что проинформировала об этом лидеров стран G7 во время экстренной видеоконференции.

“Чем меньше поездок, тем больше мы сможем сдержать вирус. Поэтому я предлагаю главам государств и правительств ввести временные ограничения на поездки без особой необходимости в ЕС”, – сказала фон дер Ляйен.

Ограничения, по предложению главы Еврокомиссии, должны действовать 30 дней, но, в случае необходимости, могут быть продлены.

По словам фон дер Ляйен, запрет не должен распространяться на членов семей граждан ЕС, постоянных жителей ЕС, дипломатов, врачей и исследователей, работающих над сдерживанием кризиса в области здравоохранения.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Отдельные страны ЕС уже закрыли въезд на свою территорию для иностранцев. По данным издания EUobserver, по состоянию на утро 17 марта таких стран было семь: Чехия, Кипр, Дания, Латвия, Литва, Польша и Словакия (всего в ЕС входит 27 стран). Но позже еще несколько членов ЕС, в частности, Венгрия, объявили о похожих ограничительных мерах.

Новость дополняется.