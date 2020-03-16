 

WTA отменила теннисные турниры до мая

16.03.2020, 18:26, Новости дня

Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила ближайшие теннисные турниры из-за пандемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба WTA.

Ограничения будут действовать как минимум до 2 мая. Таким образом, турниры в Штутгарте (Германия), Стамбуле (Турция) и Праге (Чехия) не состоятся.

Ассоциация теннисистов–профессионалов (ATP) объявила о приостановке всех турниров на шесть недель 12 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта в мире зарегистрировано почти 170 тыс. случаев заражения, более 6,5 тыс. скончались.

Большинство стран Европы и мира уже закрыли границы и прекратили регулярное пассажирское сообщение для борьбы с пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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