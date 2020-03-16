 

В Москве откроют новый проспект

16.03.2020, 18:25, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился достроить в 2020 году проспект Генерала Дорохова, который соединит юго-западные участки Третьего транспортного кольца и МКАД. В настоящее время рабочие бетонируют опоры нового шоссе, сообщает “Вечерняя Москва”.

Сообщается, что с проспекта можно будет съехать на Поклонную улицу. Он протянется от Минской улицы и пройдет вдоль железнодорожных путей Киевского направления Московской железной дороги.



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