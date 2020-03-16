 

Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы

16.03.2020, 18:25, Разное

Изменения регламента касаются работы в течение весенней сессии – 2020. В нижней палате отменены парламентские слушания и большие мероприятия с участием экспертов. По словам Володина, это сделано, чтобы уменьшить количество массовых мероприятий.

Правильно было бы уделить больше времени работе в комитетах для проработки законопроектов с экспертным сообществом, отметил спикер Госдумы. По его словам, одну неделю депутаты будут работать на пленарных заседаниях, вторую – в комитетах, третья вновь останется за пленарными заседаниями, последняя будет посвящена работе с избирателями в регионах.

Это не отразится на качестве законопроектов, при этом позволит уйти от проблем, связанных с проведением массовых мероприятий, пояснил председатель нижней палаты. Те из парламентариев, кто не будет задействован в работе комитетов, могут уделить время общению с избирателями в регионах.

Новый режим работы устанавливается до конца августа текущего года. Насколько нация самоорганизуется сейчас, настолько граждане смогут пройти через вызовы, не потеряв близких, подчеркнул Володин.

Напомним, что по всему миру коронавирусом заболели около 160 тысяч человек. В России выявлено 93 случая заражения.



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