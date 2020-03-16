 

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 93

16.03.2020, 17:52, Разное

Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 93. Семеро из них заразились при контакте с инфицированными на территории страны, остальные 86 случаев — завозные, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом четверо пациентов уже выздоровели, на станционарном лечении остаются 79 человек. Как передает ТАСС, из-за распространения коронавируса еще около 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.

По словам Голиковой, в стране производится до 100 тысяч тест-систем для выявления COVID-19 в сутки. Вице-премьер пообещала, что тесты распространят во всех субъектах России.

Случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Москве и Подмосковье, Петербурге, а также Тюменской, Калининградской, Липецкой и Белгородской областях, в Забайкалье и Кузбассе. Чтобы находящиеся на карантине не теряли в доходе, Минтруд обязали производить оплату больничных листов авансом.

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Источник: Новая газета



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