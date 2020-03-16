КС разъяснил соответствие поправок Конституции

16.03.2020, 17:52, Новости дня

Конституционный суд опубликовал заключение по поправкам в Конституцию, разъяснив их соответствие основному закону страны.

В частности, почдеркивается, что возможность занимать должность президента более двух сроков может возникнуть только при поддержке народа.

«С учетом того что изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона о поправке, включая ее статью 81 (часть 31), считаются одобренными, только если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании, предполагается, что предусмотренная ею возможность занимать должность Президента Российской Федерации больше двух сроков подряд возникнет только в случае, если получит поддержку в результате волеизъявления народа Российской Федерации. Это придает дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению», – говорится в тексте заключения КС.

Также указывается, что в целом проведение общероссийского голосования по поправке в Конституцию соответствует общепризнанным демократическим стандартам народного волеизъявления.

Кроме того, в тексте подчеркивается, что включение в Конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства.

«Включение в текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную народу РФ предками (статья 671, часть 2), не означает отказа от светского характера Российского государства, провозглашенного в ее статье 14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит вопреки статье 19 (часть 2) Конституции Российской Федерации граждан РФ в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности», – говорится в документе.

Это положение, как отмечает КС, лишь призвано подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.

Также отмечается, что вносимое в Конституцию положение о возможности создания федеральных территорий не предполагает возможности придания им статуса субъектов Российской Федерации, передает РИА «Новости».

КС указал, что ограничения по гражданству и зарубежным счетам для высших должностных лиц и глав регионов направлены на защиту суверенитета России.

Говоря о поправке о включении органов местного самоуправления в систему публичной власти, в КС отметили, что это не отрицает их самостоятельности в пределах полномочий.

Ранее сообщалось, что КС признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.

12 марта исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар») провела соцопрос, по результатам которого 57% россиян допускают, что проголосуют за действующего президента РФ Владимира Путина, если он вновь пойдет на выборы в 2024 году.

Ранее депутат фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила внести поправки в Конституцию, позволяющие действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства. Голосование по поправкам состоится 22 апреля.