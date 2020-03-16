 

Власти Франции оштрафовали Apple на рекордные 1,1 млрд евро

16.03.2020, 17:52, Новости дня

Французские антимонопольное ведомство оштрафовало американскую компанию Apple на 1,1 млрд евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции.

Президент антимонопольного ведомства Изабелль де Сильва заявила, что это самый крупный штраф в отношении экономического игрока.

«Apple обвиняется во внедрении во Франции в своей сети распространения электронных продуктов (за исключением iPhone) трех антиконкурентных методов», – говорится в коммюнике ведомства, передает РИА «Новости».

Из сообщения следует, что «Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать и не дать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple».

Две компании Tech Data и Ingram Micro также были оштрафованы на 76,1 млн евро и 62,9 млн евро соответственно за применение картельной практики.

Тем временем корпорация Apple ограничила поставки смартфонов iPhone из-за вспышки коронавируса в Китае. Гаджеты собираются в КНР, производство пришлось сократить из-за распространения болезни.



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