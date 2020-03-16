Госдума изменит график работы в рамках профилактики коронавируса

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16.03.2020, 17:52, Новости дня

График работы Госдумы будет изменен в рамках профилактики коронавируса. Будет сокращено количество пленарных недель, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы обсуждали в том числе изменение регламента порядка работы в течение весенней сессии. У нас месяц складывается из трех недель, когда депутаты работают в Государственной думе в рамках пленарных заседаний и одна неделя – работа в регионах. Мы предложили сегодня и, надеемся, наши коллеги-депутаты поддержат решение Совета Государственной думы, принятое единогласно, в связи с тем, что правильно было бы сейчас больше времени уделить работе в комитетах», – приводит его слова РИА «Новости».

«Предлагаем, чтобы одна неделя – была работа в рамках пленарного заседания; вторая неделя месяца – была работа в рамках комитета, либо кто не задействован в работе комитета, мог бы вести прием граждан непосредственно в округах; третья неделя – вновь работа в рамках пленарного заседания; и завершающая неделя или переходящая неделя на следующий месяц – это работа в регионе», – добавил Володин.

Кроме того, по словам Леонида Слуцкого, совет Думы отменил все «правчасы», в том числе с Главой МИДа Сергеем Лавровым, до отчета правительства в Госдуме 15 апреля.

Введенный из-за коронавируса график работы будет действовать до августа.

«Такой подход будет реализовываться до августа, затем наступит отпуск. Осеннее время работы мы еще раз скорректируем исходя из ситуации», – отметил Володин.

При этом ежегодный отчет правительства состоится 15 апреля, как и было запланировано.

«Давайте начнем, во-первых, с решения, которое не предполагает изменений: мы сегодня приняли регламент рассмотрения отчета председателя правительства 15 апреля. Этот вопрос обсуждался сегодня в рамках Совета Государственной думы, достигнута договоренность, что у председателя правительства не будет ограничений во времени для того, чтобы отчитаться за сделанное и поделиться планами на перспективу, потому что наверняка, исходя из обсуждения, эта тема очень важная для нас, это традиционная норма, у всех наибольший интерес, и депутаты ждут с нетерпением отчета правительства», – отметил спикер Госдумы.

Ранее в РФ был создан круглосуточный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Всего в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.



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