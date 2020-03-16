Маркетолог счел заработок на коронавирусе этичным для корпораций

16.03.2020, 17:52, Новости дня

Компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которая собралась выпускать свой антисептик на фоне коронавируса не нарушает никакие этические принципы, так как на любой продукт найдется свой покупатель, сообщил газете ВЗГЛЯД член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Французский конгломерат Louis Vuitton в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией решил запустить производство антисептического средства под своим брендом. Такая инициатива объясняется тем, что во Франции наблюдается нехватка данного товара. В конце февраля в Италии из-за распространения коронавирусной инфекции раскупили все защитные маски от дома моды Fendi, стоимость которых составляла около €200.

«Я не вижу в этом ничего неэтичного. Есть какое-то событие в мире, это может быть связано с вирусом, потеплением или желанием людей купаться, соответственно все производители чего угодно стремятся подобного рода потребности «оседлать» и заработать на этом денег. Это в целом характеристика рыночной экономики, она нейтральна по отношению к понятиям этичности или неэтичности», – говорит Григорьев.

Он объясняет, что есть определенная категория людей, которая жаждет приобретать исключительно брендовые товары. То есть, несмотря на то, что на рынке достаточно производителей антисептических средств, покупатели найдутся и на более дорогой фирменный товар.

«Есть социально неприемлемые вещи, которые ни один маркетолог никогда не будет продвигать. Например, наркотики. Также не многие возьмутся за товары, которые не запрещены законом, но вредят человеческому здоровью, например, сигареты или алкоголь. И, безусловно, маркетолог никогда не должен участвовать в обмане покупателя», – рассказывает Григорьев.

Маркетолог поясняет, что если в продукте, условно, содержится 30% молока, он не в праве говорить, что там все 100%. При этом предоставлять человеку выбор, если он хочет куда-то потратить свои деньги, вполне приемлемо. Поэтому пандемия коронавируса никак не влияет на этические принципы маркетолога.

По данным на 16 марта, случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы уже в 143 странах. Общее число зараженных около 170 тысяч. В РФ насчитывается 93 заболевших.