Минкультуры рекомендовало временно ограничить массовые культурные мероприятия

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16.03.2020, 17:52, Новости дня

Министерство культуры РФ рекомендует подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса Covid-2019, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

«В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министерство культуры Российской Федерации предписывает учреждениям культуры федерального ведения усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Соответствующий приказ подписан 16.03.2020 министром культуры РФ Ольгой Любимовой и направлен в подведомственные учреждения Минкультуры России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Указывается, что рекомендательное письмо направлено главам регионов РФ и в организации, которые «осуществляют публичную демонстрацию фильмов».

Также Минкультуры вводит временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами.

«В течение суток совместно с Союзом театральных деятелей, руководителями ведущих театральных и музыкальных учреждений будут приняты решения по введению комплекса неотложных мер с целью сохранения здоровья зрителей», – информирует ведомство.

Между тем, театр им. Вахтангова уже принял решение об отмене всех спектаклей на своих площадках с 17 марта до 10 апреля.

«В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории РФ и, в частности, в Москве, а также во исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина… от 16 марта… с 17 марта до 10 апреля все спектакли на сценических площадках Театра имени Евгения Вахтангова отменяются», – говорится в сообщении.

Кроме того, Большой театр по указу мэра также отменил все спектакли до 10 апреля. Кроме того, отменяются гастроли всех зарубежных артистов.

Напомним, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.



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