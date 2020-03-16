Младший брат Пэрис Хилтон назвал дочь в честь поселка, где она была зачата

16.03.2020, 17:45, Разное

Несколько дней назад младший брат Пэрис и Ники Хилтон – Баррон Хилтон – впервые стал отцом. Дочь ему подарила супруга Тесса, а имя для малышки они выбрали особенное с учетом их истории любви.

Добро пожаловать в этот мир, малышка! Милу Элизе Хилтон. 11 марта 2020 года,

– написала счастливая мама в сети. А после в рассказе изданию People супруги объяснили значение имени.

Как оказалось, первенец пары был зачат в поселке Пуэнт-Милу на острове Сент-Барт. Там же они связали себя узами брака в 2018 году. В честь этого памятного места девочку и назвали Милу. А вторая часть имени девочки – Ализе – в переводе с французского означает “тропический ветер”.

Ветер – то, что нас сблизило,

– рассказали молодые родители.

Баррон Хилтон с супругой и дочерью Баррон и Тесса Хилтон

Напомним, история любви Баррона и Тессы была обнародована, когда два года назад состоялась их помолвка в Центральном парке Нью-Йорка. Пара решила запечатлеть этот момент на память, а после поделилась им в социальных сетях.

Больше, чем сказка! Я помолвлена с моим лучшим другом, моей родственной душой и любовью всей моей жизни. Вместе навсегда,- написала Тесса в Instagram.

Как сообщали тогда источники, сестры и родители Баррона пришли в восторг от этой новости. Они считали, что именно Тессе удалось положительно повлиять на Баррона и избавить его от пристрастия к бесконечным вечеринкам. Когда-то неприятности следовали за Барроном буквально по пятам: в 2011-м ему был выписан штраф в размере 4,6 миллионов долларов за автомобильную аварию, виновником которой он стал и в которой серьезно пострадал человек; в 2013-м он стал участником крупной потасовки во время Art Basel Miami Beach, и это лишь часть скандальных историй, связанных с его именем. Лишь недавно Баррон решил остепениться и заняться бизнесом. Он пошел по семейным стопам и открыл сеть молодежных отелей.