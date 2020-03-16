Путешествие в Оман: гид по родине Синдбада-Морехода
16.03.2020, 17:45, Разное
Оман – государство на юго-востоке Аравийского полуострова, добраться до которого можно за 5,5 часов авиалиниями Oman Air, напрямую курсирующими между столицей Омана Маскатом и Москвой 6 раз в неделю. Для жителей Российской Федерации также с недавнего времени действует упрощенная форма получения электронных виз. Территория страны довольно обширная (для сравнения – Оман по размеру больше Великобритании и Италии), а значит на путешествие лучше заложить минимум неделю.
Посмотреть есть что, ведь Оман – древнее государство, упоминавшееся еще в записях Птолемея. При этом в данный момент экономически развитое, с хорошими отелями и инфраструктурой. Благоприятная обстановка в стране сегодня – заслуга султана Кабуса бен Саида Аль Саида. К моменту его прихода к власти в 1970 году в Омане была одна больница и три школы, большая часть населения находилась за чертой бедности, было узаконено рабство.
Султан правил почти 50 лет. Его не стало в январе этого года. Он оставил страну процветающей, с прекрасными университетами и клиниками, сильной социальной поддержкой. Пожилое население вспоминает, что султан любил выходить в город инкогнито, чтобы из первых уст узнавать о проблемах народа. Это помогало ему быть объективным при принятии решений и поддерживать связь с жителями. Благодарность подданных к своему правителю была безмерна, султан Кабус пользовался абсолютным уважением и любовью, поэтому его смерть стала настоящей национальной трагедией.
Чтобы сформировать правильное первое впечатление о стране, ее природных богатствах и культурном наследии, лучше отправиться в путешествие по окрестностям столицы Омана.
Поездку стоит начать в Маскате и провести там хотя бы пару дней, нежась на побережье или изучая местную жизнь. Маскат считается одной из культурных столиц Аравии, National Geographic Traveller и LonelyPlanet называли его самым стильным арабским городом. В Маскате, как и во всей стране, нет небоскребов, правительство разрешает только малоэтажное строительство. Благодаря этому, облик города остается идентичным, а прогуливаясь по его улицам, словно путешествуешь во времени.
Пожалуй, самое впечатляющее здание Маската – мечеть султана Кабуса, которую 20 лет назад правитель подарил народу. Прогуляться по территории и зайти внутрь туристам можно в утренние часы. Посмотрите на ковер главного зала мечети, который в течение четырех лет в две смены ткали 600 человек, он весит 21 тонну и считается самым большим ковром в мире. Над головами прихожан – центральная люстра мечети, украшенная 600 000 кристаллами Сваровски.
Еще одним подарком султана своему народу стал Королевский оперный театр Маската, первый оперный театр на Ближнем Востоке – уникальное инженерное сооружение, в котором мобильная сцена с легкостью меняется, в зависимости от формата спектакля, а отделка зала выполнена из ценных пород дерева для создания непревзойденной акустики. Сюда приезжают на гастроли мировые звезды оперы и балета, джаз-бендов и ведущие исполнители органной музыки, а билеты могут позволить себе все интересующиеся культурным досугом – такова была задумка просветительской политики султана Кабуса.
В границах города есть несколько фортов, которые в давние времена служили для защиты. Прогуливаясь по набережным, обратите внимание на скалы – многие из них испещрены надписями, которые оставляли заезжие корабли еще в XVII веке. Из Маската легко отправиться на водные экскурсии: например, на деревянной лодке уехать встречать закат или высадиться на уединенном пляже, попробовать дайвинг. Чтобы “поймать” городской колорит, загляните на рынок. В качестве подарков там можно приобрести ладан, финики, оманскую халву, украшения. Гуляйте спокойно – местные жители очень приветливы, Оман вообще одна из самых безопасных стран мира. Вам не раз предложат угоститься сладостями и с радостью подскажут дорогу, будут с удовольствием позировать для фото и с интересом расспрашивать о том, чем отличается жизнь в России.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:
KEMPINSKI HOTEL MUSCAT – пятизвездочный отель в десяти минутах езды от аэропорта, расположенный в прибрежной общине Аль-Мудж, самом фешенебельном районе Маската, где находится единственное в Омане 18-луночное поле стандарта PGA и можно пришвартовать собственную яхту в уютной марине, рассчитанной на 400 лодок. На территории отеля есть бассейн под открытым небом, обращенный к выходу на песчаный пляж, спа-центр, частный боулинг, спортзал, детский клуб, а в меню ресторанов и баров – многообразие блюд из разных уголков света и, конечно, вкуснейшие оманские специалитеты. Бесспорно, один из лучших отелей Маската. В Омане удивительные горы. Они занимают всего 15% от общей площади страны, но серьезно влияют на микроклимат. Именно благодаря горам Оман – самая зеленая часть Аравийского полуострова. Особенно интересны горы Аль-Хаджар – это один из самых молодых горных массивов на нашей планете, ему всего 200 миллионов лет. Аль-Хаджар представляет огромный интерес для геологов, ведь горы возникли на том месте, где в доисторические времена было дно океана. По природе своей эти горы неоднородны: покрытая зеленью цепь Джебель Ахдар – благодатный край для земледелия и скотоводства, в то время как вздымающаяся на высоту 3000 м вершина Джебель Шамс практически лишена растительного покрова. Это привлекает многочисленных исследователей – нигде в мире больше нет мест, подобных этому. Разительный контраст с голыми скалами составляют вади в обрамлении пальмовых рощ – долины с пресноводными озерами, образовавшиеся в пересохших руслах рек. Одна из наиболее впечатляющих – вади Нахр, оманский гранд-каньон.Вади в горах Омана
Горы Аль-Хаджар когда-то вдохновили принцессу Диану. Она побывала здесь вместе с супругом, принцем Чарльзом, в 1986 году. Теперь на том месте, где Диана наслаждалась красотой природы, есть специальная обзорная площадка Diana’sPoint, которую может посетить любой желающий.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:
Отель Alila Jabal Akhdar расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря и благодаря этому открывает гостям потрясающий вид на горы Аль-Хаджар. В этом отеле любят останавливаться знаменитости, например, недавно здесь отдыхала Кьяра Ферраньи. Стильный, органично вписанный в пейзаж, Alila Jabal Akhdar входит в топ 10 дизайнерских отелей в мире по версии Conde Nast Traveller. Авторы идеи проекта вдохновлялись величественной красотой здешних гор, архитектурой оманских фортов и руководствовались принципами экономного использования природных ресурсов – так появились невысокие каменные домики, где размещены сьюты и виллы отеля с террасами, обращенными к живописным красотам места. Все постройки расположены таким образом, что из любой точки можно любоваться открывающимися видами – за обедом в ресторане или на террасе для занятии йогой, отдыхая у инфинити-бассейна или во время массажа в укромной спа-беседке на утесе под открытым небом, но только уединившись в своем номере, можно насладиться необыкновенной звенящей тишиной, которую изредка нарушают призывы пасущихся на отрогах осликов, овец или коз.
В отеле есть множество способов для активного отдыха: пешие и велосипедные маршруты к заброшенным горным селениям, прогулка с гидом-геологом, который расскажет о богатствах в недрах Аль-Хаджар, ведущий в пещеру участок виа феррата, для семей с детьми – изучение местных растений и бабочек, наблюдение за звездами, купание в закрытом подогреваемом бассейне, для взрослых – спа-программы и массажи в тайской и балинезийской техниках в Alila Spa. Это редкое место, где роскошный отель, затерявшийся на одной из вершин “зеленых гор” Омана, идеально подходит для романтического уикенда и счастливых мгновений, проведенных в семейном кругу.
Почти 80% территории Омана занимают пустыни Рамлат-эль-Вахиба и Руб-эль-Хали. Большая часть приходится на каменистые пустыни, но и песчаных – сотни километров. Некоторые дюны достигают в высоту 100 метров и стоят того, чтобы отправиться на джип-сафари. Профессиональные водители будут взбираться по дюнам и резко съезжать с них, чтобы вы почувствовали себя участником самого необычного аттракциона в мире.
Пустыни отнюдь не пустынны. В песках Вахибы, знаменитом районе самых высоких движущихся дюн в мире, например, есть как местное население – племена бедуинов, так и многочисленные туристы. Специально для них образованы отели-кэмпинги, в которых можно комфортно разместиться. Приезжайте в пустыню с ночевкой, встретьте там закат и рассвет, понаблюдайте за звездным небом – такие зрелища остаются в памяти на всю жизнь.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Шатры отеля Desert Nights Camp примут на ночь по предварительной брони – очередь из желающих попасть туда велика. Все номера созданы с элементами декора бедуинских пустынных жилищ и оборудованы удобствами. На территории есть ресторан, каждое утро желающие могут начать с прогулки верхом на верблюдах в сопровождении погонщика-бедуина, а любители сноуборда могут попробовать свои силы на песчаных склонах. По запросу персонал отеля организует гонки по пустыне на квадроциклах и захватывающие туры на джипах по высоким дюнам и к лагерям местных племен.
Пляжный отдых в Омане тоже есть. Теплые воды Оманского залива, белоснежные песчаные пляжи – остановитесь в одном из отелей Маската и проведите там несколько дней. Выбрать можно как семейные размещения, так и отели, в которые допускаются только взрослые посетители. В Омане умеют создать сервис, который порадует всех.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:Shangri-La Al Husn Resort & Spa расположен на высшей точке скалы с видом на бирюзовые воды Оманского залива. На территории есть 2 ресторана, предлагающих отменные блюда арабской и мировой кухни, а также 2 лаунжа, спа-центр Hareer Spa by L’Occitane и инфинити-бассейн, но главное достоинство похожего на дворец отеля – уединенный 100-метровый пляж, откуда можно увидеть резвящихся дельфинов или понаблюдать за богатым подводным миром во время снорклинга.
Отель Al Husn – часть большого комплекса Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa для самых взыскательных гостей не младше восемнадцати лет. Семейным парам и родителям с детьми курорт предлагает разнообразие развлечений в отелях Al Bandar и Al Waha. Общая песчаная береговая линия славится как одно из лучших мест для пляжного отдыха в Маскате. Кроме того, здесь есть уникальная зона, где редкие виды морских черепах приплывают откладывать яйца, и это удивительное природное зрелище с апреля по ноябрь могут наблюдать гости курорта вместе со специальным рейнджером.
The Chedi Muscat – уникальное место для романтического отдыха в Маскате. Здесь нет масштабных построек, и 160 номеров и сьютов, размещенных в малоэтажных зданиях, скрыты от глаз в пышной зелени садов курорта. Здесь сполна можно предаться эпикурейским удовольствиям: 6 ресторанов и 2 лаунжа предлагают целый “караван вкусов” в блюдах средиземноморской, ближневосточной, азиатской и индийской кухни, а также уникальную коллекцию вин из частного погреба. В спа-центре доступны разнообразные косметические процедуры с применением ароматерапии, аюрведы и фитотерапии. Отличный пляж и комфортная зона отдыха, безбрежный бассейн The Long Pool длиной 103 м (самый длинный в регионе!) с беседками-кабанас по периметру, огромный спа и велнесс-центр, гастрономические изыски, оригинальный архитектурный микс традиционного оманского и азиатского стилей – все это The Chedi Muscat.
Оман – одно из самых удачных в мире мест для наблюдения за звездами. Ночное небо здесь невероятное. Просто подняв голову вверх, можно увидеть тысячи светил, некоторые из которых регулярно “падают”. Восточная сказка, увидев которую, невозможно остаться прежним.
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