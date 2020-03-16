 

Новую модификацию ЗРК “Бук” впервые покажут на Параде

16.03.2020, 17:34, Новости дня

Новейшая модификация зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" впервые появится на Параде Победы 9 мая. Всего по Красной площади пройдут четыре боевых машины, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Ранее стало известно, что на Параде также впервые покажут абсолютно новую систему ПВО "Деривация" и модернизированную С-300В4.

"Бук-М3" – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Дальность перехвата цели – около 70 километров. Одновременно одна пусковая установка способна обстреливать до 6 летательных аппаратов.



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