Шквалистый ветер снес крышу шестиэтажного дома в Томске

16.03.2020, 17:34, Новости дня

В Томске весь день бушует шквалистый ветер. Его порывами частично снесло крышу 6-этажного дома и сорвало железную панель со здания крупного ТЦ, из-за чего пришлось закрыть главный вход. Также в результате буйства стихии оказались перевернуты игровые конструкции на детских площадках. Как сообщает ГТРК "Томск", пострадавших в настоящий момент нет, однако повреждения получили три автомобиля.

В соцсетях очевидцы рассказали о поврежденных светофорах, рекламных баннерах, и "летающих" детских площадках. "Будьте осторожны, у нас летают не только баннеры, но и целые детские площадки", — говорят томичи.

Как сообщили сотрудники томского гидрометцентра, шквалистный ветер с порывами до 27 метров в секунду сохранится до 17 марта.

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ГТРК "Томск"