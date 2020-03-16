 

Владелец “Спартака” предлагает завершить чемпионат и провозгласить “Зенит” чемпионом

16.03.2020, 17:34, Новости дня

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил завершить чемпионат РФ по футболу. Федун считает, что стоит провозгласить "Зенит" чемпионом.

"Сезон нужно закрывать. Подводить итоги стоит де-факто, те, которые сейчас есть — условно говоря, "Зенит" — чемпион. Стоит доиграть разве что Кубок России", — приводит слова Федуна РИА Новости.

"У нас нет иного выбора. Мы обязаны подчиниться рекомендациям Министерства спорта. Имеются оптимистичные оценки по коронавирусу. Эпидемия может закончиться в РФ только в середине апреля, так что чемпионат мы физически провести не успеем. Футбол умер на время коронавируса", — добавил Федун.



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