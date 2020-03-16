 

В Совфеде призвали Лукашенко не обижаться на закрытие границы

16.03.2020, 17:30, Новости дня

«Это просто реакция, которой требует обстановка» – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя выпады Минска в адрес Москвы из-за решения перекрыть общую границу. Сенатор напомнил, что граница с Китаем также закрыта, однако в Пекине к этому относятся с полным пониманием.

Закрытие границы с Белоруссией совершенно не дает повода строить какие-то политические рассуждения, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов и добавил: «Здесь никакой политики не может быть в принципе. Меры временные. Любой человек должен это понимать».

Климов напомнил, что обострение ситуации вокруг коронавируса в Китае ранее также вынудило Москву принять жесткие меры.  «Мы закрыли границу с Китаем протяженностью в несколько тысяч километров. И китайское правительство с понимаем отнеслось к этим мерам. Хотя у нас с Пекином –  стратегическое, межгосударственное, межпартийное партнерство. Наш товарооборот с КНР составляет более 100 млрд в год. И решение затрагивало миллионы людей», – отметил сенатор.

Напомним, что в понедельник российское правительство закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение. Он выразил желание обсудить его с российским коллегой Владимиром Путиным.  «Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу – это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».



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