 

Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию с коронавирусом

16.03.2020, 17:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Финляндии Саули Ниинисте, разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Условлено, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств», – сказано в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.  При этом в Кремле отметили, что в РФ пока нет повода для введения режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.



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