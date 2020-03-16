Глава Каталонии заразился коронавирусом

16.03.2020, 17:30, Новости дня

Глава правительства испанской Каталонии Ким Торра заявил, что заразился новым коронавирусом.

«Мне сделали тест на COVID-19, который дал положительный результат», – отметил лидер региона, передает ТАСС.

Ранее коронавирус был выявлен у заместителя председателя правительства Каталонии Пере Арагонеса.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января. Всего в королевстве было выявлено около 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 309 человек умерли. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Всего в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.