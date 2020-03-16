 

Глава Каталонии заразился коронавирусом

16.03.2020, 17:30, Новости дня

Глава правительства испанской Каталонии Ким Торра заявил, что заразился новым коронавирусом.

«Мне сделали тест на COVID-19, который дал положительный результат», – отметил лидер региона, передает ТАСС.

Ранее коронавирус был выявлен у заместителя председателя правительства Каталонии Пере Арагонеса.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января. Всего в королевстве было выявлено около 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 309 человек умерли. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Всего в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Три «заминированных» самолета благополучно приземлились

13.03 / Букмекеры оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

14.01 / Бывшие члены украинской делегации в ПАСЕ гоняли россиян, как блудливых котов. Без их опыта не надо нам возвращаться в ассамблею

17.01 / Небензя заявил о возможности неконтролируемого развала ядерной сделки с Ираном

01.02 / Спасатели выручили альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе

17.01 / Мнения: Русская мечта как мировоззрение

29.12 / Внуков президента Эстонии отдали в русский детсад

16.02 / Порошенко на переговорах по Минским соглашениям говорил по-английски

13.02 / Le Parisien – экологическая и социальная катастрофа — кандидат в мэры Парижа против Олимпиады-2024

27.02 / Российские Ту-142 выполнили полет над Норвежским и Баренцевым морями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика