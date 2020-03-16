Личное: Все порчу претензиями, обидами и ревностью
16.03.2020, 17:25, Разное
Вот в этом письме у парня конфликт, какой мог бы быть у Белладонны с Абаем, если бы он был не печорин, а онегин-рыба.
И у Насти с Печориным мог бы быть такой конфликт, если бы он был не печорин.
У любой белладонны очень быстро получается вот такой конфликт с любовником, если СЗ его перестает расти, а ОЗ не дотягивает до ее желания выйти за него замуж ради материальной и другой опеки.
Он нервничает, ревнует, у него все начинает падать, не только в сексе.
Ну и заканчивается все постепенно.
Проанализируйте это письмо. Тут автор нормально себя ведет сначала, пока белладонна не расшатывает его.
Понятно, что мужчин с хорошим локусом и хорошими границами не расшатаешь. Поэтому сами это письмо разбирайте и показывайте все ошибки и недостатки автора.
lostforvalleys
Здравствуйте, Эволюция!
Спасибо Вам большое за блог, тесты, за разбор предыдущих писем. Прошлое – (https://evo-lutio.livejournal.com/999199.html). Это пятое, другая история, и, кажется, отчасти похожа на недавнюю историю парня, который оказался в секс-онли.
Познакомились с О в общей компании. Она замужем, есть ребенок. Очень красивая. Старше меня лет на семь или чуть больше. Где-то полгода просто пересекались на общих мероприятиях и в чатах, почти не общались. Я на нее много смотрел, она в ответ тоже, улыбалась. Как-то провожал ее вечером, после она написала и поблагодарила. Стали общаться чуть больше.
Потом я признался в симпатии, она сначала не ответила взаимно. Мы еще общались. Наверно, получилось отлипнуть. Через неделю, после того как собирались с друзьями у меня, она ответила тем же. Я сразу стал звать встретиться. Кажется, дал волю Штурману, потому что давил, а она уступала, и немного плюсовала, как мне кажется.
Сначала согласилась просто встретиться. Предложил ко мне, тоже согласилась.
О: Ты знаешь, что я замужем?
Я: Да
О: И как тебе этот факт?
Я: Огорчает
О: 😂
Хорошо
Ты мне нравишься. Я думала, меня отпустит со временем. Но нет
Я: И меня не отпускает
Она приехала, улыбалась. Я заканчивал готовить. Обнял ее. Потом поцеловал, потянул на диван. Она немного сопротивлялась. Уговорил. Потом лежали, разговаривали. У нее был такой нежный и ласковый голос временами.
Стал звать встретиться еще. Начали встречаться, примерно пару раз в неделю, иногда больше. Через несколько встреч признался в любви, она сказала, что это слишком громкие слова. Но позже вечером написала, что тоже любит.
Говорила, что начала ревновать, когда думала, что у меня бывает другая девушка. Несколько раз об этом спрашивала. Я уклончиво отвечал все время, потому что не знал, как правильно. Но она выглядела более заинтересованной в эти моменты.
Как-то было, она меня спросила, «Тебя только секс со мной интересует?». Я сказал, что нет. Потом спросил «уйдешь ко мне?», она что-то сказала про ребенка. Позже написала, что не хотела оказать давление своим вопросом. Что пытается понять меня, и не понимает.
Я сильно влюбился. Мы как-то шутили про детей, про то, чтобы пожениться. Вернее, я не то что бы шутил. Наверно, она не относилась ко мне серьезно, но по крайней мере была какая-то спонтанность и живость в этом. Она хотела начать пить таблетки в какой-то момент. Был такой диалог:
(Я спрашивал зачем)
О: Будет очень глупо, если я забеременею от тебя будучи в браке. Не находишь?
Я: Вот и поженимся
О: Так
Я: Как?
О: У тебя сейчас сужено сознание
Из-за влюбленности, гормонов, не знаю, что еще там
Я: Сужено-ряжено
О: Блин)
Я тебя люблю
Сильно
Очень, кажется
Я: И я тебя
Сильно
О: Но много «но»
ОЗ моя в общем ниже, чем у ее супруга. Наверно, он всех содержал, когда О не работала. Она часто рассказывала про поездки, они много где были. Но кажется, я все же не в разы отстаю. У меня неплохая работа, квартиру снимаю в центре. Они живут за пределами Москвы, но, возможно, своя квартира. Машины у меня нет. Я знаю, что смог бы зарабатывать лучше, чем сейчас.
Где-то через месяц после начала был момент, когда я, наверное, сильно давил, предлагая жить вместе, и она писала «я не могу сейчас быть с тобой так, как ты хочешь», «Это очень серьезное решение, ты же должен это понимать», «Я понимаю, что ты меня из-за этого можешь оставить, имеешь полное право». Я сказал, что хотел бы продолжить как раньше, и мне нормально просто заниматься любовью.
Ходили в разные интересные места, вроде музеев и выставок. Я тянул ее к себе. Стараюсь всегда платить, где могу. Обычно кафе, еда, такси, иногда билеты. Дарил небольшие подарки, она потом присылала их фото. Один раз тоже подарила.
Планировали поездку на пару дней, и даже поехали. До этого мы никогда не ночевали вместе. Были очень классные моменты. Но, наверно, она плюсовала временами. После поездки спросил, вышла бы она за меня. Она говорила что-то вроде «зачем я тебе». Потом «Как бы мы жили?», «Насколько бы нас так хватило?», «Вместе жить сложно».
В компании бывают общие мероприятия, где О с мужем и другими ребятами. Иногда она зовет лично, или спрашивает, приду ли я. Кажется, без ее приглашения было бы навязчиво. Как будто я пытаюсь пролезть в полузакрытую дверь.
Есть проблема с ревностью. О часто смотрит на других парней и мужчин. Она могла сидеть напротив меня и смотреть куда-то в сторону, и даже улыбнуться кому-то. В компании есть парень, с которым она часто разговаривает таким голосом, как со мной после секса.
Отчасти поэтому я ее все время зову к себе, выходить куда-то тревожно. Хочется запереться с ней у меня дома. По крайней мере, там нет парней круче меня. Она часто упоминает своих друзей мужского пола. С кем-то она даже куда-то ездила.
Возможно, она с кем-то другим встречается, или хотела бы, или ищет кого-то лучше. И это, наверно, не мое дело. Хотя она говорила, что вроде как моя девушка и у нас отношения.
Пригласила на общее мероприятие своего коллегу. Кажется, он ей нравится, и она кокетничает с ним. С нежностью называла при мне его имя. Я боюсь, что вижу, как у них зарождается что-то, как у меня с ней раньше. У него лучше имидж. Может, спортивная форма у меня лучше. Но он крутой. Она столько вопросов ему задавала, пока мы шли вместе, так живо и с энтузиазмом. Со мной такое было, наверно, только когда все начиналось.
Боюсь наблюдать, как значимость другого парня растет, а моя падает, а я ничего не могу сделать. Как в бойцовском клубе, когда они стоят и смотрят на рушащееся здание. Только здесь рушится ее симпатия ко мне.
Как-то в самом начале О говорила про руководителя, что смотрит на нее как-то необычно, непонятно чего хочет. Я сказал, мол, зачем ты мне про других мужиков рассказываешь. Она тогда начала меня целовать.
Несколько раз говорила, что у нас странные отношения, непонятно, какие пути развития у них есть. Как-то сказала: «Как думаешь. Чем и когда они закончатся?». Я сказал, что хотел бы, чтобы они продолжались. Она тоже, сказала, что ей хорошо со мной.
Около месяца назад был такой диалог:
…
О: Я тебе нравлюсь как человек, а не просто как сексуальный партнер?
Я: Конечно
Нравишься
Сильно (кажется, это похоже на Спасателя)
О: Когда мы еще близко не общались, ты думал, я другая?
Или ожидания совпали?
Я: Наверное, совпали
Все хорошие
О: А плохие? 😂
Я: Плохих не было)
О: )))
Люблю тебя
Т (мое имя)
Я: О
Я тебя люблю
…
Звал замуж. О ничего не ответила. Спрашивал, будет ли она со мной. Отвечала, что может быть. Сказала, что я никогда не спрашивал, что ее беспокоит в этом. Я спросил. Сказала, что дело не во мне, что любит и хотела бы быть со мной, но отношения с мужем, он ее любит, ответственность за ребенка и наша разница в возрасте. Мне казалось, что диалог возможен. Убеждал, что ответственность хочу разделить, а разницы не замечал никогда. Она попросила дать ей время, и чтобы я тоже обо всем подумал.
Было бы опрометчиво думать, что ей нравится секс со мной. Но у меня часто к ней сильная страсть. Такая, что секс становится магическим безумием. Может, это ее цепляет немного. Но иногда бывают проблемы. Кажется, когда расшатаю себя Ищейкой, Штурманом и гиперконтролем, или из-за обиды, как будто обесточивает. Я ее хочу, а либидо выключается. Как-то, после такого дня, спросила, не охладел ли я. Я сказал, что люблю и хочу заняться любовью. Она написала:
О: Хорошо
Ты только мне скажи, когда охладеешь)
Будем дружить. Ну или не будем…
Переписываемся каждый день. Обсуждали еще поездку. Предлагал оплатить большую часть билетов. Наверно, я давлю и слишком много всего предлагаю, и ей приходится уклоняться и оправдываться. Нормально ли каждый день предлагать и спрашивать про встречу?
Кажется, я часто эскалирую конфликты, когда мне кажется, что она мной пренебрегает. Показываю обиду, и ей это не нравится. Она мне несколько раз говорила. Один раз, когда О отменила встречу, я сказал, что это облом. Она сказала, что я заставляю ее чувствовать угрызения совести, и:
О: тебе, видимо, для отношений следовало найти человека с меньшим хаосом в жизни
Или когда мне приходится ждать ее неопределенное время. В последний раз было, когда она встречалась с подругой, а потом приехала ко мне. Я спросил, почему она думает, что я должен ждать ее как Хатико. Наверно, получилось жалобно и некрасиво. Но кислые щи убрал.
Говорила, что я крайне ревнив. Я как-то спрашивал про то, с кем она куда-то идет, не встречалась ли она с кем-то, когда долго не отвечала.
Попал в больницу, небольшая операция. Возможно, получились антищипцы вначале, пришлось отменить встречу, и я перестал тянуть другие. Она стала спрашивать, когда увидимся.
Приехала навестить, гуляли, целовались. Все шло к сексу, но было негде. Может, это был промах. От меня О поехала на общее мероприятие, на которое мы раньше ходили вместе. Там были ребята, ее коллега. У них все очень хорошо прошло, лучше чем у нас обычно. Много эмоций. Мы договаривались встретиться на следующий день, а тут она сказала, что заболела.
Сказала, что возможно мы не сможем видеться какое-то время из-за ситуации с вирусом. Но пока непонятно.
О: Будем созваниваться?
Или ты мне найдешь замену быстренько?
Я: Будем, конечно
Это ведь закончится?
И мы увидимся?
О: Конечно, Т)
Потом обычный диалог, про некоторые совместные планы говорила, как раньше.
Наверно, все пошло вниз недели три назад. Когда я не смог заняться нормально любовью, но позвал замуж. А потом начал тянуть встречи и обижаться, предъявлять претензии, когда она начала пятиться. И вытянул те объяснения с арией. Если бы я не давил и не тянул лишнего, а просто встречался с ней, когда ей хотелось, все было бы лучше? Не поздно ли сейчас?
Как-то мне не везет в последнее время. Все пошло немного под откос, даже на работе. В больнице потерял немного веса. И в зале нельзя будет заниматься месяц.
Я очень люблю ее и хотел бы быть с ней. Люблю ее голос, смех, улыбку, глаза. Очень приятно вызывать ее смех. Она так смотрит на меня после секса, что невозможно не утонуть в ее взгляде. Все началось три с половиной месяца назад.
Я все порчу претензиями, обидами и ревностью, и все хорошее с моей стороны теряет в цене? Можно ли еще вернуть спонтанность и живость, ее интерес? Как лучше себя вести?
С благодарностью и уважением
Источник: Эволюция
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