Личное: Все порчу претензиями, обидами и ревностью

16.03.2020, 17:25, Разное

Вот в этом письме у парня конфликт, какой мог бы быть у Белладонны с Абаем, если бы он был не печорин, а онегин-рыба.

И у Насти с Печориным мог бы быть такой конфликт, если бы он был не печорин.

У любой белладонны очень быстро получается вот такой конфликт с любовником, если СЗ его перестает расти, а ОЗ не дотягивает до ее желания выйти за него замуж ради материальной и другой опеки.

Он нервничает, ревнует, у него все начинает падать, не только в сексе.

Ну и заканчивается все постепенно.

Проанализируйте это письмо. Тут автор нормально себя ведет сначала, пока белладонна не расшатывает его.

Понятно, что мужчин с хорошим локусом и хорошими границами не расшатаешь. Поэтому сами это письмо разбирайте и показывайте все ошибки и недостатки автора.

lostforvalleys

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо Вам большое за блог, тесты, за разбор предыдущих писем. Прошлое – (https://evo-lutio.livejournal.com/999199.html). Это пятое, другая история, и, кажется, отчасти похожа на недавнюю историю парня, который оказался в секс-онли.

Познакомились с О в общей компании. Она замужем, есть ребенок. Очень красивая. Старше меня лет на семь или чуть больше. Где-то полгода просто пересекались на общих мероприятиях и в чатах, почти не общались. Я на нее много смотрел, она в ответ тоже, улыбалась. Как-то провожал ее вечером, после она написала и поблагодарила. Стали общаться чуть больше.

Потом я признался в симпатии, она сначала не ответила взаимно. Мы еще общались. Наверно, получилось отлипнуть. Через неделю, после того как собирались с друзьями у меня, она ответила тем же. Я сразу стал звать встретиться. Кажется, дал волю Штурману, потому что давил, а она уступала, и немного плюсовала, как мне кажется.

Сначала согласилась просто встретиться. Предложил ко мне, тоже согласилась.

О: Ты знаешь, что я замужем?

Я: Да

О: И как тебе этот факт?

Я: Огорчает

О: 😂

Хорошо

Ты мне нравишься. Я думала, меня отпустит со временем. Но нет

Я: И меня не отпускает

Она приехала, улыбалась. Я заканчивал готовить. Обнял ее. Потом поцеловал, потянул на диван. Она немного сопротивлялась. Уговорил. Потом лежали, разговаривали. У нее был такой нежный и ласковый голос временами.

Стал звать встретиться еще. Начали встречаться, примерно пару раз в неделю, иногда больше. Через несколько встреч признался в любви, она сказала, что это слишком громкие слова. Но позже вечером написала, что тоже любит.

Говорила, что начала ревновать, когда думала, что у меня бывает другая девушка. Несколько раз об этом спрашивала. Я уклончиво отвечал все время, потому что не знал, как правильно. Но она выглядела более заинтересованной в эти моменты.

Как-то было, она меня спросила, «Тебя только секс со мной интересует?». Я сказал, что нет. Потом спросил «уйдешь ко мне?», она что-то сказала про ребенка. Позже написала, что не хотела оказать давление своим вопросом. Что пытается понять меня, и не понимает.

Я сильно влюбился. Мы как-то шутили про детей, про то, чтобы пожениться. Вернее, я не то что бы шутил. Наверно, она не относилась ко мне серьезно, но по крайней мере была какая-то спонтанность и живость в этом. Она хотела начать пить таблетки в какой-то момент. Был такой диалог:

(Я спрашивал зачем)

О: Будет очень глупо, если я забеременею от тебя будучи в браке. Не находишь?

Я: Вот и поженимся

О: Так

Я: Как?

О: У тебя сейчас сужено сознание

Из-за влюбленности, гормонов, не знаю, что еще там

Я: Сужено-ряжено

О: Блин)

Я тебя люблю

Сильно

Очень, кажется

Я: И я тебя

Сильно

О: Но много «но»

ОЗ моя в общем ниже, чем у ее супруга. Наверно, он всех содержал, когда О не работала. Она часто рассказывала про поездки, они много где были. Но кажется, я все же не в разы отстаю. У меня неплохая работа, квартиру снимаю в центре. Они живут за пределами Москвы, но, возможно, своя квартира. Машины у меня нет. Я знаю, что смог бы зарабатывать лучше, чем сейчас.

Где-то через месяц после начала был момент, когда я, наверное, сильно давил, предлагая жить вместе, и она писала «я не могу сейчас быть с тобой так, как ты хочешь», «Это очень серьезное решение, ты же должен это понимать», «Я понимаю, что ты меня из-за этого можешь оставить, имеешь полное право». Я сказал, что хотел бы продолжить как раньше, и мне нормально просто заниматься любовью.

Ходили в разные интересные места, вроде музеев и выставок. Я тянул ее к себе. Стараюсь всегда платить, где могу. Обычно кафе, еда, такси, иногда билеты. Дарил небольшие подарки, она потом присылала их фото. Один раз тоже подарила.

Планировали поездку на пару дней, и даже поехали. До этого мы никогда не ночевали вместе. Были очень классные моменты. Но, наверно, она плюсовала временами. После поездки спросил, вышла бы она за меня. Она говорила что-то вроде «зачем я тебе». Потом «Как бы мы жили?», «Насколько бы нас так хватило?», «Вместе жить сложно».

В компании бывают общие мероприятия, где О с мужем и другими ребятами. Иногда она зовет лично, или спрашивает, приду ли я. Кажется, без ее приглашения было бы навязчиво. Как будто я пытаюсь пролезть в полузакрытую дверь.

Есть проблема с ревностью. О часто смотрит на других парней и мужчин. Она могла сидеть напротив меня и смотреть куда-то в сторону, и даже улыбнуться кому-то. В компании есть парень, с которым она часто разговаривает таким голосом, как со мной после секса.

Отчасти поэтому я ее все время зову к себе, выходить куда-то тревожно. Хочется запереться с ней у меня дома. По крайней мере, там нет парней круче меня. Она часто упоминает своих друзей мужского пола. С кем-то она даже куда-то ездила.

Возможно, она с кем-то другим встречается, или хотела бы, или ищет кого-то лучше. И это, наверно, не мое дело. Хотя она говорила, что вроде как моя девушка и у нас отношения.

Пригласила на общее мероприятие своего коллегу. Кажется, он ей нравится, и она кокетничает с ним. С нежностью называла при мне его имя. Я боюсь, что вижу, как у них зарождается что-то, как у меня с ней раньше. У него лучше имидж. Может, спортивная форма у меня лучше. Но он крутой. Она столько вопросов ему задавала, пока мы шли вместе, так живо и с энтузиазмом. Со мной такое было, наверно, только когда все начиналось.

Боюсь наблюдать, как значимость другого парня растет, а моя падает, а я ничего не могу сделать. Как в бойцовском клубе, когда они стоят и смотрят на рушащееся здание. Только здесь рушится ее симпатия ко мне.

Как-то в самом начале О говорила про руководителя, что смотрит на нее как-то необычно, непонятно чего хочет. Я сказал, мол, зачем ты мне про других мужиков рассказываешь. Она тогда начала меня целовать.

Несколько раз говорила, что у нас странные отношения, непонятно, какие пути развития у них есть. Как-то сказала: «Как думаешь. Чем и когда они закончатся?». Я сказал, что хотел бы, чтобы они продолжались. Она тоже, сказала, что ей хорошо со мной.

Около месяца назад был такой диалог:

…

О: Я тебе нравлюсь как человек, а не просто как сексуальный партнер?

Я: Конечно

Нравишься

Сильно (кажется, это похоже на Спасателя)

О: Когда мы еще близко не общались, ты думал, я другая?

Или ожидания совпали?

Я: Наверное, совпали

Все хорошие

О: А плохие? 😂

Я: Плохих не было)

О: )))

Люблю тебя

Т (мое имя)

Я: О

Я тебя люблю

…

Звал замуж. О ничего не ответила. Спрашивал, будет ли она со мной. Отвечала, что может быть. Сказала, что я никогда не спрашивал, что ее беспокоит в этом. Я спросил. Сказала, что дело не во мне, что любит и хотела бы быть со мной, но отношения с мужем, он ее любит, ответственность за ребенка и наша разница в возрасте. Мне казалось, что диалог возможен. Убеждал, что ответственность хочу разделить, а разницы не замечал никогда. Она попросила дать ей время, и чтобы я тоже обо всем подумал.

Было бы опрометчиво думать, что ей нравится секс со мной. Но у меня часто к ней сильная страсть. Такая, что секс становится магическим безумием. Может, это ее цепляет немного. Но иногда бывают проблемы. Кажется, когда расшатаю себя Ищейкой, Штурманом и гиперконтролем, или из-за обиды, как будто обесточивает. Я ее хочу, а либидо выключается. Как-то, после такого дня, спросила, не охладел ли я. Я сказал, что люблю и хочу заняться любовью. Она написала:

О: Хорошо

Ты только мне скажи, когда охладеешь)

Будем дружить. Ну или не будем…

Переписываемся каждый день. Обсуждали еще поездку. Предлагал оплатить большую часть билетов. Наверно, я давлю и слишком много всего предлагаю, и ей приходится уклоняться и оправдываться. Нормально ли каждый день предлагать и спрашивать про встречу?

Кажется, я часто эскалирую конфликты, когда мне кажется, что она мной пренебрегает. Показываю обиду, и ей это не нравится. Она мне несколько раз говорила. Один раз, когда О отменила встречу, я сказал, что это облом. Она сказала, что я заставляю ее чувствовать угрызения совести, и:

О: тебе, видимо, для отношений следовало найти человека с меньшим хаосом в жизни

Или когда мне приходится ждать ее неопределенное время. В последний раз было, когда она встречалась с подругой, а потом приехала ко мне. Я спросил, почему она думает, что я должен ждать ее как Хатико. Наверно, получилось жалобно и некрасиво. Но кислые щи убрал.

Говорила, что я крайне ревнив. Я как-то спрашивал про то, с кем она куда-то идет, не встречалась ли она с кем-то, когда долго не отвечала.

Попал в больницу, небольшая операция. Возможно, получились антищипцы вначале, пришлось отменить встречу, и я перестал тянуть другие. Она стала спрашивать, когда увидимся.

Приехала навестить, гуляли, целовались. Все шло к сексу, но было негде. Может, это был промах. От меня О поехала на общее мероприятие, на которое мы раньше ходили вместе. Там были ребята, ее коллега. У них все очень хорошо прошло, лучше чем у нас обычно. Много эмоций. Мы договаривались встретиться на следующий день, а тут она сказала, что заболела.

Сказала, что возможно мы не сможем видеться какое-то время из-за ситуации с вирусом. Но пока непонятно.

О: Будем созваниваться?

Или ты мне найдешь замену быстренько?

Я: Будем, конечно

Это ведь закончится?

И мы увидимся?

О: Конечно, Т)

Потом обычный диалог, про некоторые совместные планы говорила, как раньше.

Наверно, все пошло вниз недели три назад. Когда я не смог заняться нормально любовью, но позвал замуж. А потом начал тянуть встречи и обижаться, предъявлять претензии, когда она начала пятиться. И вытянул те объяснения с арией. Если бы я не давил и не тянул лишнего, а просто встречался с ней, когда ей хотелось, все было бы лучше? Не поздно ли сейчас?

Как-то мне не везет в последнее время. Все пошло немного под откос, даже на работе. В больнице потерял немного веса. И в зале нельзя будет заниматься месяц.

Я очень люблю ее и хотел бы быть с ней. Люблю ее голос, смех, улыбку, глаза. Очень приятно вызывать ее смех. Она так смотрит на меня после секса, что невозможно не утонуть в ее взгляде. Все началось три с половиной месяца назад.

Я все порчу претензиями, обидами и ревностью, и все хорошее с моей стороны теряет в цене? Можно ли еще вернуть спонтанность и живость, ее интерес? Как лучше себя вести?

С благодарностью и уважением