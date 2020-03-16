 

Помпео – Ираку: США примут меры самообороны в случае атаки

16.03.2020, 17:18, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил премьер-министру Ирака Аделю Абдулу Махди, что Соединенные Штаты примут меры самообороны в случае нападения, заявили в понедельник в Госдепартаменте. Заявление было сделано после второй ракетной атаки по иракской базе, где размещены американские военнослужащие, участвующие в борьбе с «Исламским государством».

«Госсекретарь Помпео подчеркнул, что организации, стоящие за этими нападениями, должны быть привлечены к ответственности. Госсекретарь Помпео отметил, что Америка не потерпит атак и угроз в отношении американских граждан и при необходимости примет дополнительные меры в порядке самообороны», – говорится в заявлении ведомства.

Как сообщают представители США и Ирака, Помпео и Абдул Махди побеседовали в воскресенье, на следующий день после того, как трое американских и несколько иракских военнослужащих получили ранения в результате второй за последнюю неделю крупной ракетной атаки по иракской базе к северу от Багдада.



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