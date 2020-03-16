5 человек погибли в ходе инцидента со стрельбой в штате Миссури

16.03.2020, 17:18, Новости дня

Пять человек, в том числе сотрудник полиции, убиты в результате инцидента со стрельбой, произошедшего на автозаправочной станции в штате Миссури. Согласно поступившему в понедельник сообщению полиции, вооруженный человек ворвался в помещение и открыл огонь. Как сообщается, в ходе инцидента погиб и стрелявший.

По словам начальника полиции города Спрингфилд, помимо полицейского и стрелявшего, убиты еще три человека. Еще один сотрудник полиции получил ранения.

Начальник местной полиции уточнил, что вечером в воскресенье правоохранительные органы получили несколько телефонных звонков из разных частей города, сообщавших о стрельбе. Когда сотрудники полиции оказались на месте происшествия, они узнали от очевидцев, что в здание, в котором размещаются автозаправочная станция и минимаркет, врезался автомобиль, после чего в помещение ворвался вооруженный человек и открыл огонь по покупателям и продавцам. Среди тех, кто стал жертвами стрельбы, были и первые двое полицейских, прибывших на место происшествия.

По словам начальника полиции, стрелявший, по-видимому, покончил с собой. Один из сотрудников полиции позднее скончался в госпитале. Ранение, полученное другим, не представляет угрозы для жизни.

Полиция выясняет возможные мотивы преступления.