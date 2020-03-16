Журналистке Прокопьевой предъявили обвинения в оправдании терроризма. Президент Радио Свобода осудил их

16.03.2020, 17:18, Новости дня

Прокуратура российского города Псков утвердила журналистке Светлане Прокопьевой, которая в том числе сотрудничала с Радио Свобода, обвинительное заключение по её делу.​ Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма за ее реплику о взрыве в архангельском ФСБ 31 октября 2018 года в эфире радиостанции “Эхо Москвы в Пскове”. Прокопьева предположила, что поступок совершившего взрыв 17-летнего анархиста мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима, и сравнила его с народовольцами.

По мнению следствия, Прокопьева хотела сформировать у аудитории представление, что идеология терроризма является “правильной и нуждается в поддержке и подражании”. Для этого она, как сказано в документе, “воспользовалась своим статусом журналиста и носителя авторитетного мнения”,

По статье об оправдании терроризма журналистке грозит до пяти лет тюремного заключения. Также она уже внесена в список экстремистов, несмотря на то, что приговор ей не вынесен: это означает автоматическую блокировку ее счетов и фактически невозможность устроиться на работу.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил обвинения в оправдании терроризма, предъявленные Прокопьевой.

“Обвинения не имеют какого-либо обоснования, однако всё же были предъявлены – в циничной попытке заставить независимого журналиста замолчать” – заявил Флай. Он добавил, что независимые журналисты в России заслуживают уважения за “важнейшую роль, которую они играют, предоставляя людям ценную информацию о проблемах, с которыми сталкивается общество”. Они, по его словам, вовсе не заслуживают того, чтобы “относиться к ним как преступникам за ту работу, которую они делают”.

Уголовное преследование Прокопьевой ранее осудили международная организация “Репортёры без границ”, российский независимый профсоюз журналистов, Союз журналистов Петербурга, многие правозащитные организации. Прекратить дело против неё потребовал Совет по правам человека при президенте России.