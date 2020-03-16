 

Россияне могут круглосуточно обращаться на горячую линию за консультацией по коронавирусу

16.03.2020, 17:17, Разное

Граждане Российской Федерации смогут воспользоваться бесплатной консультацией по вопросам профилактики коронавируса. По информации представителей Роспотребнадзора, следует обратиться по телефону 8-800-555-49-43.
Операторы, предоставляющие данные по поводу заболевания, работают во всех регионах страны, подчеркнули в ведомстве, граждане имеют возможность проконсультироваться с экспертами в любой момент. Специалисты могут рассказать основную информацию о коронавирусе, а также опровергнуть любые мифы по поводу него.

Более того, работа будет проводиться сразу на 3 языках: русском, китайском и английском, уточняет издание «Nation News». В кабинете министров уже добавили, что в скором времени будет налажена онлайн-система, оповещающая жителей РФ по поводу ситуации с коронавирусом.



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