Возле Земли 29 апреля пролетит крупный астероид размером со скалу

16.03.2020, 17:17, Разное

Большой астероид (52768) 1998 OR2 пройдет в наиболее близкой точке от Землей 29 апреля 2020 года. Астрономы характеризуют объект как «медленно движущуюся звезду».

Как передает V-Kosmose, небесное тело не сможет оказать какого-либо негативного воздействия на Землю и не врежется в нее. Между тем, некоторые эксперты из числа астрономов спорят по поводу предстоящего перелета камня длиной 4,1 км и шириной 1,8 км близ Земли. Сотрудники профессиональных обсерваторий уже направили собственную технику на объект 1998 OR2.

Астероид, классифицирующийся как потенциально опасный, пройдет на дистанции шести миллионов км от Земли, что почти в 16 раз больше расстоянии до Луны. В интернете имеются упоминания о 22 самых крупных подобных объектах, но они не угрожают обители человечества. Объект 1998 OR2 не находится на пути столкновения с Землей, орбита космической скалы хорошо известна астрономам на последующие 200 лет. После 29 апреля в очередной раз небесное тело приблизится к Земле в 2079 году, когда будет пролетать на расстоянии миллиона миль.

Еще не так давно указанное выше космическое тело позиционировалось как малая планета. Сейчас в научных кругах это – незначительный в размерах объект в Солнечной системе, который перемещается по орбите вокруг Солнца. У него нет атмосферы, хотя могут присутствовать спутники. Соответственный термин вели астроном Уильям Гершель и композитор Чарльз Бёрни. Изучать данные объекты начали с 80-х годов XVIII столетия, когда Гершель открыл Уран. В конце века Франц Ксавьер выявил группу из 24 астероидов.