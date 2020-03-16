 

В России начали продавать страховки от коронавируса

16.03.2020, 17:17, Разное

Страховые организации в РФ начали предлагать услуги по страхованию от коронавируса. С соответственными предложениями выступили «Арсеналъ», «ТинькоффСтрахование» и «АльфаСтрахование».
Цена полиса у «АльфаСтрахования» составляет 2000-10000 рублей, страховая сумма – один миллион рублей. Защита по программе распространяется на болезнь, которую впервые диагностировали на протяжении действия ранее заключенного соглашения. В случае подтверждения диагноза размер компенсации составит от 20 000 до 100 000 рублей в зависимости от выбранного варианта. Миллион рублей страховщики заплатят при летальном исходе протекания заболевания недуга или лечения. Действует полис один год.

Появился в РФ продукт «АнтиКоронаВирус» от банка «Восточный» совместно с фирмой «Арсеналъ». Клиент может рассчитывать на компенсацию 3-6 тысяч рублей при временной нетрудоспособности в связи с болезнью. Если он умрет, то близкие получат страховку в сумме 300 тысяч – 1 миллион рублей. Представители «Тинькофф» отметили, отныне страхование туристов, которые отправляются за пределы родного государства, станет покрывать траты и на лечение, в том числе. Отмечено, что возможность подхватить коронавирус входит в пакет по медицинским рискам в путешествии.

SCMP сообщало, количество заразившихся Covid-19 к 16 марта превысило 168,7 тысячи граждан. На территории России, согласно последней информации, обнародованной вице-премьером Татьяной Голиковой, данный недуг подтвержден у 93 человек. Пресс-секретарь отечественного президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что руководство страны пока не видит повода вводить ЧС в государстве.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Суд отпустил для обмена “беркутовцев”, убивших Небесную Сотню: украинцы восстали (Видео)

26.01 / Мнение: Сколько россиян не хотят работать, губернатор-шутник и невыгодные банковские вклады

04.01 / Названы рождественские обряды для привлечения в дом удачи и достатка

04.03 / Медики: Громкий мамин смех и поглаживание живота тревожат будущего ребенка

07.01 / Как добыча угля изменила Сибирь. Вид из космоса

09.01 / Названы 3 особо опасные в зимний период заболевания

12.03 / Личное: За что обиделась на меня Бондарчучка?

27.12 / “Эмбрионов много”: 80-летний Эммануил Виторган снова хочет ребенка

06.01 / “Нафиг не сдались”: запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал

16.02 / Мнение: Недочитанный “Крест Чубайса”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика