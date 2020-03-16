В России начали продавать страховки от коронавируса

16.03.2020, 17:17, Разное

Страховые организации в РФ начали предлагать услуги по страхованию от коронавируса. С соответственными предложениями выступили «Арсеналъ», «ТинькоффСтрахование» и «АльфаСтрахование».

Цена полиса у «АльфаСтрахования» составляет 2000-10000 рублей, страховая сумма – один миллион рублей. Защита по программе распространяется на болезнь, которую впервые диагностировали на протяжении действия ранее заключенного соглашения. В случае подтверждения диагноза размер компенсации составит от 20 000 до 100 000 рублей в зависимости от выбранного варианта. Миллион рублей страховщики заплатят при летальном исходе протекания заболевания недуга или лечения. Действует полис один год.

Появился в РФ продукт «АнтиКоронаВирус» от банка «Восточный» совместно с фирмой «Арсеналъ». Клиент может рассчитывать на компенсацию 3-6 тысяч рублей при временной нетрудоспособности в связи с болезнью. Если он умрет, то близкие получат страховку в сумме 300 тысяч – 1 миллион рублей. Представители «Тинькофф» отметили, отныне страхование туристов, которые отправляются за пределы родного государства, станет покрывать траты и на лечение, в том числе. Отмечено, что возможность подхватить коронавирус входит в пакет по медицинским рискам в путешествии.

SCMP сообщало, количество заразившихся Covid-19 к 16 марта превысило 168,7 тысячи граждан. На территории России, согласно последней информации, обнародованной вице-премьером Татьяной Голиковой, данный недуг подтвержден у 93 человек. Пресс-секретарь отечественного президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что руководство страны пока не видит повода вводить ЧС в государстве.