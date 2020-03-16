СНБО 17 марта обсудит возможность введения чрезвычайного положения по всей Украине

16.03.2020, 17:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 17 марта экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом 16 марта сообщило ZN.UA со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Кабмине.

По словам собеседника, сегодня в Офисе президента прошло расширенное совещание под председательством Зеленского по коронавирусу и сопряженным с пандемией разноаспектным задачам, возникающим в связи с карантинными мероприятиями.

Основными докладчиками были премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие главы всех областных государственных администраций.

О том, что Зеленский проводит срочное заседание с участием Кабмина, сообщало и издание “РБК-Украина”.

По данным источников ZN.UA, основным вопросом рассмотрения завтрашнего СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, что требует дальнейшего утверждения Верховной Рады.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

В Черновицкой области, Одессе, Львове, Киеве и Николаеве местные власти анонсировали введение ограничительных мер. Они, в частности, предполагают закрытие всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.