 

В России за сутки зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19

16.03.2020, 17:16, Новости дня

В России по состоянию на 16 марта зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на заявление вице-премьера РФ, главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голиковой.

Днем ранее сообщалось о 63 случаях заболевания. Таким образом, за сутки их число выросло в полтора раза.

По словам Татьяны Голиковой, 86 случаев – “завозные”, то есть инфекцию в Россию привезли из-за рубежа. Четверо из заболевших в РФ, по данным вице-премьера, выздоровели.

Ранее 16 марта Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В нее вошли вице-премьеры, министры и представители министерств и ведомств. Высшим должностным лицам субъектов РФ, на территории которых выявлены угрозы распространения коронавируса, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы. Возглавил группу мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, “Аэрофлот” сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов – в их число вошли Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. Также под ограничение попали перелеты в города Узбекистана. Почти все рейсы будут приостановлены до 30 апреля.

 



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