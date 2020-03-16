В наземном транспорте Москвы отменили продажу билетов водителями

16.03.2020, 17:14, Новости дня

В рамках предотвращения распространения коронавируса в наземном транспорте Москвы временно отменена продажа билетов водителями в салонах, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств», – написал мэр в своем блоге.

Данная мера призвана снизить риски заражения водителей общественного транспорта.

Напомним, ранее школы в Москве закрыли на карантин.