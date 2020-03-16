Политолог разъяснила готовность большинства россиян отдать голос за Путина в 2024 году

16.03.2020, 17:14, Новости дня

«Для людей очень важна стабильность, и они ею дорожат», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала данные соцопроса компании «Инсомар» о готовности 57% россиян проголосовать за Владимира Путина, если он пойдет на выборы в 2024 году.

«Такое настроение граждан связано с несколькими факторами. Во-первых, с высоким президентским рейтингом. Он измеряется постоянно, еженедельно публикуются его обновления, и рейтинг Путина стабильно высокий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что больше половины граждан поддерживают деятельность президента и готовы за него проголосовать в случае выдвижения в 2024 году», – считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Кроме того, сейчас из-за коронавируса люди объективно чувствуют социальную тревожность, и в не очень спокойные периоды им становится четко понятно, что для них важно. Сейчас для людей важна стабильность, и они ею дорожат», – добавила политолог.

«Также возможное выдвижение Путина на выборах 2024 года позволит избежать недобросовестной борьбы за власть. Люди понимают, что драматические изменения и безумная борьба за власть могут сказаться на их жизни. Не хотеть этого – совершенно нормально с точки зрения человеческой психологии и здравого смысла», – сказала Федорова.

«И, конечно, для россиян Путин всегда являлся и является гарантом защиты РФ от фальсификации истории. Сегодня это безусловно важно», – заключила политолог.

Напомним, 12 марта исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар») провела соцопрос, по результатам которого 57% россиян допускают, что проголосуют за действующего президента РФ Владимира Путина, если он вновь пойдет на выборы в 2024 году. Во всероссийском репрезентативном телефонном опросе участвовали 2 тыс. человек.

Ранее депутат фракции «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила внести поправки в Конституцию, позволяющие действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.