 

Бизнесмену Ротенбергу присвоено звание Героя труда за Крымский мост

16.03.2020, 17:14, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Соответствующий указ главы государства размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Напомним, 23 декабря прошлого года Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту. Президент рассказал, что испытывал восторг во время поездки по Крымскому мосту. По его словам, мост построен по самым современным технологиям и может простоять века.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.



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