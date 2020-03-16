Россия направила Украине ноту протеста из-за нападения радикалов на посольство

16.03.2020, 17:14, Новости дня

МИД РФ направил в МИД Украины ноту протеста в связи с нападением радикалов на посольство в Киеве, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«В этой связи МИД РФ направил в МИД Украины ноту протеста. В ней отмечается, что киевские власти продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желают пресекать агрессивные выходки националистов против посольства РФ в Киеве. От украинской стороны потребовали предпринять надлежащие меры, чтобы исключить действия, нарушающие ритмичную работу нашего представительства», – приводятся ее слова на сайте МИД.

Захарова напомнила, что «устроенный радикалами шабаш» под стенами посольства стал кульминацией «марша добровольцев» – по улицам Киева прошли те, кто ежегодно факельными шествиями отмечает день рождения Бандеры и чествует «других пособников гитлеровских оккупантов».

«Призываем киевские власти установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к противоправной акции, а также принять меры, чтобы остановить неослабевающий накал русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов, которые, пользуясь безнаказанностью, диктуют ультимативные условия и претендуют на роль полноправных хозяев страны», а – говорится в сообщении МИДа.

Напомним, в ночь на понедельник украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства РФ в Киеве. Выпущенная ракета попала в крышу посольства.