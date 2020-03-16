 

В Польше двое украинцев заразились коронавирусом

16.03.2020, 17:10, Новости дня

В Польше коронавирус обнаружили у двух граждан Украины. Об этом изданию Wprost 16 марта рассказала пресс-секретарь воеводы Силезии Алина Кучаржевская.

По ее словам, оба инфицированных – мужчины средних лет.

Один из них был госпитализирован в Цешине. Его состояние нормальное, врачи отпустили его домой, где он находится в режиме изоляции. Известно, что мужчина прибыл в Польшу из Германии.

Второй украинец находится в инфекционном отделении больницы в Тыхы. Он приехал из Украины, где, “вероятно, был источник инфекции”, сказала пресс-секретарь.

Украинские власти не подтверждали информацию о заражении соотечественников в Польше.

15 марта было известно о шести украинцах, у которых был выявлен коронавирус за рубежом – в ОАЭ, Молдове, Германии и Италии. Одна гражданка Украины скончалась от заболевания COVID-19 в Италии. В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

В Польше к утру 16 марта насчитывалось 150 инфицированных. Скончалось три человека, пишет Wprost со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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