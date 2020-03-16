Мнение: Кривая человеческого счастья, оскорбление чувств трансгендеров и надоевший всем доллар

16.03.2020, 16:58, Разное

1. Интереснейший график приводит профессор Александр Скоробогатов. Оказывается, что уровень субъективного счастья с возрастом ведёт себя совсем не так, как можно было бы ожидать: не падает бесконечно от молодости к старости с ростом проблем со здоровьем, и не растёт в молодости с обычным для этого времени развитием карьеры и увеличением благосостояния:

https://asskorobogatov.livejournal.com/44781.html

На заглавном графике показано, как в среднем меняется уровень счастья в зависимости от возраста. Из этой картинки следует, что все совсем плохо в пятьдесят лет, а в девяносто – даже лучше, чем в девятнадцать.

Это результаты исследования уровня счастья, которое Дэвид Блэнчфлауер провел по 132 странам и представил в статье. <…>

Результат сводится к тому, что зависимость между возрастом и счастьем имеет U-образную форму: в юности человек счастлив, потом чувствует себя все хуже и хуже, в зрелом возрасте впадает в депрессию, а затем постепенно выбирается из нее, чтобы перед смертью снова насладиться жизнью. <…>

Чем различаются страны – это возрастом минимального счастья. В целом по миру, это возраст ближе к пятидесяти. Конкретно для России возрастной аналог самого короткого светового дня приходится на 43 года (правда, есть и другие значения в зависимости от формата исследования). Полагаю, это объясняется все еще сравнительно низкой продолжительностью жизни в России, особенно мужской. <…>

Чем объяснить эту статистику? Думаю, что счастье – это то, что у нас внутри. Наши мысли определяют наше настроение. В молодости люди ставят себе цели и предвкушают их достижение. Дальше с возрастом приходит осознание либо недостижимости, либо суетности поставленных в молодости целей. Кризис среднего возраста наступает, когда доминируют мысли типа «я ничего в жизни не добился, а другие-то вон», «зачем я потратил двадцать лет жизни на эту фирму, если бы в молодости начал бизнес/создал рок-группу, был бы уже богат/знаменит/имел миллион друзей». Затем человек принимает себя таким, какой он есть. Это позволяет расслабиться насчет целеполагания и соревнования с другими и направить свою энергию на то, чтобы успеть насладиться остатком жизни.

Процитированное исследование претендует на глобальный характер. Но если бы мы взяли конкретно США, то график можно было бы объяснить несколько иначе. Старшее поколение американцев (бэби-бумеры) чувствует себя счастливым, так как гораздо лучше обеспечено в материальном плане, чем молодёжь (миллениалы) и люди среднего возраста, на которых висят неподъёмные кредиты за образование и для которых не хватает хороших рабочих мест.

2. «Орда Мордора» рассказывает про очередной эпизод гендерных войн на Западе. На этот раз трансгендеры объявили войну толковому словарю:

https://tlg.repair/orda_mordora/3876

В Британии с двух городских ратуш сняли флаги, поднятые в честь Международного женского дня. Сняли, чтобы не оскорблять чувства трансгендеров.

На флагах был написан слоган: «Женщина — существительное, взрослый человек женского пола», соответствующий тому, как это понятие записано в словаре. Трансгендеры сочли это «враждебным трансфобным тайным посланием».

3. Вы обратили внимание, что доллар снова скачет, но всем на это наплевать? Полагаю, причин две. Во-первых, импортозамещение стало фактом — доллар нужен только тем, кто куда-то летит отдыхать, а из-за инфекции сейчас никуда и не полететь. Во-вторых, мы не увидели новых цифр на табло — доллар уже дорожал несколько лет назад, так что сейчас он просто вернулся к значениям начала 2016 года:

https://ruxpert.ru/Статистика:История_курса_доллара_к_рублю