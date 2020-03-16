Мнение: Граница на замке

16.03.2020, 16:55, Разное

Россия закрыла границу с Белоруссией, оправдывая решение эпидемией коронавируса. Решение странное. И дело даже не в самом перекрытии, а в избирательности – смысл карантина заключается в его тотальности. Закрывать одну страну и держать границы открытыми для других стран несколько нелепо. Здесь, скорее, речь идет о еще одном дружеском плевке в сторону несговорчивого Лукашенко.

Сам Лукашенко в долгу не остался и сообщил, что вообще-то говоря, это Белоруссия должна закрываться от "бушующей" в России эпидемии. Трудно сказать, есть ли у Лукашенко на этот счет информация. Скорее всего, нет. И дело даже не в секретности информации о числе заболевших в России, а в том, что российская власть сама понятия не имеет, каков на самом деле масштаб происходящего. Крайне сложная процедура фиксации заболевания, когда окончательный диагноз подтверждается только в одном месте на всей территории страны – в далеком новосибирском "Векторе", выборочность проверок, многочисленные истории о том, как в поликлиниках просто заворачивают в ответ даже на прямые жалобы пациентов – все это заставляет сомневаться в том, что достоверная информация о происходящем вообще существует.

Безусловно, всегда есть надежда на то, что где-то в недрах режима есть секретный отдел, который точно знает ситуацию, но по государственным соображениям информация закрыта – но такое представление, скорее всего, имеет право на существование лишь в ряду аналогичных иллюзий про мудрость руководства, наличие многоходовых планов и сценариев. В реальности руководство умеет лишь делать значительный вид, в остальном оно обстановкой не владеет и реагирует на происходящее как обычно – по мере поступления. Объяснение этому вполне тривиально – существующий отбор выталкивает наверх только тех, кто умеет угадывать желания начальства и подавать наверх приятную для глаз информацию. Поэтому вся вертикаль, начиная с какого-то уровня, целиком состоит из жуликов, вралей и махинаторов. Другие удержаться там просто не в состоянии. Предполагать в этих людях способность к упреждающим действиям бессмысленно – такие действия требуют как минимум способность взять на себя ответственность, а это – главное, от чего вся вертикаль бежит как черт от ладана.

Судя по поступающей информации, в основном система действует по еще как-то живым протоколам и инструкциям советского времени по действиям в экстремальной обстановке. Но в отличие от советского времени каждое ведомство работает по своей собственной повестке, мало согласованной со всеми другими. Поэтому меры принимаются, но скорее всего, системными они быть не могут. Только вчера Путин повелел создать некую координационную группу по борьбе с коронавирусом во главе с Собяниным, но эта группа – при Госсовете, который сегодня – просто некий совещательный орган при президенте, полномочий и ресурсов не имеет. Структуры, кстати, тоже. Поэтому уровень такой группы – просто поговорить. Если будет о чем. В таком формате подобная "координационная группа" – это просто некий набор граждан, отягощенных полномочиями и обязанностями по основному месту работы. Логично, что пока ожидать от такой странной структуры сколь-либо действенных результатов работы крайне нелепо.