В РФ оперативно выявили 93 случая коронавируса

16.03.2020, 16:52, Новости дня

На территории РФ зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели, 79 находятся в стационаре, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что только два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, у них незначительная одышка.

«Никто из них не требует перевода на искусственную вентиляцию легких и применения аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации», – подчеркнула вице-премьер.

Голикова отметила, что все прибывшие из других стран люди и контактирующие с ними находятся «под жестким медицинским наблюдением».

«За весь период с момента, когда мы запустили эту работу, под наблюдением находилось свыше 50 тыс. человек, 35 тыс. уже сняты с наблюдения. На текущий момент под контролем находится порядка 15 тыс. человек – это абсолютно здоровые граждане», – сказала она.

По ее словам, 86 из 93 – это завозные случаи, остальные – контактные, передает РИА «Новости».

По словам Голиковой, в РФ в сутки производится до 100 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса. Она поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в своих лаборатории.

Голикова также отметила, что около 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом. Они абсолютно здоровы.

Во всех медучреждениях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов для лечения коронавируса, сообщила Голикова.

«Во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. До каждой организации доведены рекомендации и алгоритмы действия диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции», – сказала вице-премьер.

По ее словам, Минтруд пересмотрит порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане не теряли доход в случае карантина по коронавирусу.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.