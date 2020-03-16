РФПИ договорился с рядом стран об использовании российских технологий в борьбе с коронавирусом

16.03.2020, 16:52, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом стран об использовании российских технологий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кроме того фонд получил от партнеров из ОАЭ грант на поддержку разработки вакцины, сообщила пресс-служба фонда.

Наблюдательный совет РФПИ одобрил инвестиции в производство систем диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения. В фонде пояснили, что система применяет метод SmartAmp и не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции, однако она превышает показатели скорости тестирования, а также не требует наличия стационарной лаборатории.

«Инвестиции и международная кооперация позволят масштабировать существующий потенциал, использовать передовые технологии и резко нарастить производство тестовых систем и вакцин. РФ является лидером по ключевым технологиям детекции и создания вакцин. РФПИ достиг договоренностей с рядом ведущих стран по использованию российских технологий в их борьбе с коронавирусом. Также партнеры РФПИ из ОАЭ выделили безвозмездный грант на поддержку разработки российской вакцины от COVID-19», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости».

РФПИ будет продвигать на международных рынках как российско-японский тест, так и разработки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Также фонд создал центр экспертизы по тестированию и применению мировых практик по борьбе с коронавирусом. «Деятельность Центра экспертизы позволит в ускоренном режиме находить лучшие методики, что позволит значительно сократить сроки диагностики и масштабировать наиболее эффективные мировые практики. Сеть международных партнерств с ведущими инвесторами мира усиливает экспертизу РФПИ по лучшим мировым практикам в различных сферах, включая борьбу с коронавирусом, и позволяет продвигать успешные российские технологии на международные рынки», – сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Новый тип диагностики будет запущен РФПИ совместно с японскими партнерами в апреле.

Дмитриев добавил, что полномасштабное тестирование на основе нового метода диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве и Московской области будет запущено в мае. При этом тест будет производиться в основном в России.

«В апреле начнется пилот с Москвой и Московской областью, полномасштабный запуск тестирования планируется в мае», – добавил глава фонда.

«Технология является результатом успешного сотрудничества между российскими и японскими компаниями и учеными», – заявили в РФПИ. Экспресс-диагностика вируса занимает до 30 минут.

Тест-система готова к применению повсеместно – как в больницах, так и в любых публичных учреждениях (школы, офисы, аэропорты, вокзалы).

«Массовое внедрение системы будет способствовать предотвращению распространения коронавирусной инфекции благодаря оперативному выявлению зараженных. Раннее выявление также повысит эффективность лечения инфицированных. По результатам анализа РФПИ существующих в мире передовых технологий тестирования коронавируса, данная технология является самой совершенной на сегодняшний день», – пояснили в фонде.

«На основе анализа передового международного опыта совместно с правительством РФ прорабатываются возможности максимально быстрого внедрения тестов для повсеместного применения», – уточняется в сообщении фонда.

«В начале февраля благодаря эксклюзивным партнерским отношениям РФПИ с ведущим генетическим концерном Китая BGI Group в Россию были доставлены уникальные образцы тестов на коронавирус, единственные в мире проверенные на реальных образцах живого вируса и прошедшие апробацию на более чем 1 миллион человек в Китае… Партнерство РФПИ и BGI ранее позволило на первоначальной стадии получить информацию об эпидемиологической ситуации в Китае, мерах купирования распространения вируса. Сейчас фонд ведет активную работу с Роспотребнадзором для регистрации тестов BGI и других компаний в России», – сказали в РФПИ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.