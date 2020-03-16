 

Египет объявил о прекращении авиасообщения

16.03.2020, 16:52, Новости дня

Власти Египта приняли решение о прекращении авиасообщения с 19 по 31 марта, сообщил глава правительства Мустафа Мадбули.

«Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12.00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов», – сообщил премьер, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что находящимся в стране на отдыхе туристам «позволят завершить туристическую программу по графику».

Минздрав Египта сообщил в воскресенье о 126 случаях заражения коронавирусом. По данным ведомства, 26 человек излечились, двое скончались.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на территории РФ зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели, 79 находятся в стационаре. 



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